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İstanbul Teknik Üniversitesi ulusal yas nedeniyle eğitime bir gün ara verdi

İTÜ öğrencisi Güney Doğan da Ankara'daki katliamda hayatını kaybetti

12 Ekim 2015 03:17

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen ve resmi açıklamalara göre 97 kişinin hayatını kaybettiği katliam nedeniyle, eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Üniversitenin öğrencisi Güney Doğan, Ankara'daki katliamda hayatını kaybetmişti.

İTÜ Rektörlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan duyuru şöyle:

"Ülkemizin bütünlüğünü bozmayı amaçlayan menfur terör saldırıları sonucunda çok sayıda vatandaşımız ile birlikte, İTÜ ailesinin bir ferdi olan öğrencimiz Güney Doğan’ın da hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizin ulusal yasını paylaşıyor ve 12 Ekim 2015 tarihinde Üniversitemizde eğitime 1 gün ara veriyoruz."

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