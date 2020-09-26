İstanbul tasarrufta Ankara'yı 4'e katladı; Tunceli en çok tasarruf eden beşinci kent oldu

Türkiye'de tasarruf mevduatlarının toplam değeri 2020'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7 artarak 1 trilyon 678,3 milyar liraya yükseldi. Kişi başı tasarruf tutarı ise 20 bin 183 lira oldu.

Dünya'nın haberine göre İstanbul'da, bu yılın ilk yarısı itibarıyla ortalama tasarruf miktarı 44 bin 337 liraya yükseldi. İstanbul bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler 29 bin 634 lirayla Ankara, 28 bin 877 lirayla Muğla, 26 bin 44 lirayla İzmir, 22 bin 724 lirayla Antalya ve 20 bin 431 lirayla da Tunceli olarak sıralandı. Böylece 6 kentte kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin 53 kentinde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından ilk yarı itibarıyla son sırada ise 3 bin 36 lirayla Ağrı yer aldı. Ağrı'nın ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kentler 3 bin 89 lirayla Şırnak, 3 bin 204 lirayla Muş ve 3 bin 279 lirayla Hakkari oldu.