İstanbul trafiğine 1 yılda 126 bin yeni otomobil

Türkiye genelindeki otomobil sayısı 2013 yılı Temmuz ayına göre yüzde 6,5 artış göstererek 9 milyon 615 bine ulaştı. Trafikteki otomobillerin yüzde 25’e yakınının bulunduğu İstanbul trafiğine geçen yıldan bu yana 126 bine yakın yeni otomobil girdi.

TÜİK’in açıkladığı Temmuz 2014 verileri trafikteki otomobil sayısının Türkiye genelinde 9 milyon 615 bine ulaştığını gösterdi. Bu, 2013 yılı Temmuz ayına göre 589 otomobilin 12 ayda trafiğe çıkarak otomobil varlığının yüzde 6,5 artması demek. 2012’den 2013’e kadar artışın yüzde 7 olduğu anımsandığında yarım puan da olsa trafiğe çıkan otomobilde azalma olduğu görülüyor.

Birgün’de yer alan habere göre, 2006 yılına kadar 4 milyon 700 bin olan Türkiye’nin otomobil trafiğindeki araç sayısı yıllık ortalama yüzde 7 artışla 2013’te 9,3 milyona yaklaştı. Temmuz 2014’te 9 milyon 615 bini bulan otomobil sayısının 2014 sonunda 9,9 milyonu bulması bekleniyor.

İstanbul, Ankara …

Temmuz 2014 itibariyle trafikteki otomobillerin yüzde 25’e yakını İstanbul’da bulunuyor ve İstanbul trafiğine geçen Temmuz’dan bu yana 126 bine yakın yeni otomobil girdiği ve İstanbul’daki otomobil sayısının böylece 2 milyon 223 bine yaklaştığı anlaşılıyor. Bu, İstanbul’un otomobil sayısında bu yıl yüzde 5.9’luk bir artış anlamına da geliyor.

Otomobil varlığında İstanbul’u Ankara izliyor. Ankara trafiğindeki otomobil sayısı Temmuz sonunda 1 milyon 123 bini geçti ve 12 ayda trafiğe 53 bine yakın giriş oldu. Artış yüzde 5’in altında kalmasına karşın Ankara’nın toplam otomobil varlığındaki payı yüzde 12,4.

İzmir’deki otomobil varlığının Temmuz ayı itibariyle yıllık artışı da yüzde 4,5’ta kaldı ve İzmir trafiğine, geçen temmuz’dan bu yana 25 bine yakın otomobil eklendi. Böylece İzmir’deki otomobil sayısı 601 bine yaklaştı ve Türkiye’deki payı da yüzde 6,7 oldu.

Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Kayseri, Gaziantep, otomobil varlığı sıralamasında ilk 10’a giren diğer 7 ili oluşturuyor ve böylece ilk 10 ilin son 12 ayda trafiğine giren otomobil sayısının 329 bine yaklaştığı anlaşılıyor. Bu, 12 ayda toplam Türkiye trafiğine giren otomobillerin yüzde 56’sı demek.

Yüz kişiye düşen otomobil sayısı

İstanbul, Ankara ve İzmir, toplam otomobil sayıları açısından ilk üç sırayı almakla beraber, yüz kişiye düşen otomobil açısından bakıldığında il sıralaması farklı bir görünüm alıyor. Buna göre Ankara, 100 kişiye düşen otomobilde 22 otomobil ile ilk sırayı, Muğla 18 otomobil ile ikinci ve Antalya 17 otomobil ile üçüncü sırayı alıyor. Buna karşılık İstanbul’da 100 kişiye 15 otomobil, İzmir’de de 14 otomobil düşüyor.

Bir tür varlık eşitsizliğinin bölgesel boyutunu da yansıtan bu göstergeler, bekleneceği gibi yoksul Güneydoğu illerinde nüfusa düşen otomobil sayısının çok düşük olduğunu da gözler önüne seriyor. TÜİK verilerine göre 100 kişiye düşen otomobil sayısı Mardin ve Batman’da 3, Van, Bingöl, Siirt, Muş ,Bitlis, Ağrı’da 2, Hakkâri ve Şırnak’ta 1’e kadar düşüyor.

