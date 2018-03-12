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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası: Saldırıları Uber kendisi yapıyor

"Taksici şoförlerine çeşitli eğitimler verilecek"

12 Mart 2018 10:55

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber'e yönelik saldırıların taksiciler tarafından gerçekleştirilmediğini söylerken, bu saldırıların kurumun kendisi tarafından yapıldığını öne sürdü.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Darp olaylarını ve son olarak kurşunlama eylemini gerçekleştirenler taksiciler değil. Uber, kasıtlı olarak bu gerginlikleri kendi yarattırıyor” dedi. Aksu'nun iddiasının aksine geçen günlerde içinde müşteri bulunan Uber aracına bir taksici tarafından bıçaklı saldırı gerçekleşmişti.

Aksu, taksi plakalarına yüksek meblağlar ödenmesine karşın, Uber sürücülerinin plakaların onda birinden az bir yatırımla kendileri ile haksız biçimde rekabete girdiklerini savundu. 

Önümüzdeki dönemde taksilerde standartların yükseltileceğini de söyleyen Eyüp Aksu, “VIP taksilere geçiş hızlanıyor. Bugün itibariyle yaklaşık 30 VIP taksi hizmet veriyor. Belediye ile birlikte hizmete aldığımız iTaksi uygulaması teknolojik açıdan boşluğu doldurdu. Taksici şoförlerine çeşitli eğitimler verilecek ve bu eğitimlerin sonunda yapılacak sınavı geçemeyen taksicilik yapamayacak” diye konuştu.

 

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