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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na yeniden Eyup Aksu seçildi

16 Ocak 2022 20:00

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) 5 adaylı seçiminde başkanlığı 1846 oyla mevcut başkan Eyup Aksu kazandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı salonda, üyeler oylarını kullanırken sandıklar saat 17.00’de kapandı.

Seçimde mevcut başkan Eyup Aksu geçerli 3 bin 345 oyun 1846'sını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Sandıktan diğer adaylardan Yahya Uğur'a 787, Yaşar Arabul'a 547, İrfan Öztürk'e 119 ve Zeynep Kılıç'a 46 oy çıktı.

Kürsüde idam ipi

Öte yandan adaylardan İrfan Öztürk, genel kurulda yaptığı konuşma sırasında yanında getirdiği ipi kürsüde sallayarak, "Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün" ifadelerini kullandı.

Eyup Aksu taraftarları Öztürk'e tepki gösterirken Divan Başkanı Engin Türkmen'in müdahalesiyle gerginlik önlendi.

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