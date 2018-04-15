İSTANBUL TABİP ODASI SEÇİM SONUCU BELLİ OLDU

Haber: Özgür Deniz KAYA / İstanbul,(DHA)

İSTANBUL Tabip Odası\'da (İTO) seçim sona erdi. Odanın yeni yönetimini, oyların büyük çoğunluğunu alan \"Demokratik Katılım Grubu\"nun adayı Prof. Dr. Pınar Saip ve ekibi kazandı.

İstanbul Tabip Odası\'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği yeni yönetim kurulu seçimleri için hekimler, Cağaloğlu\'ndaki İstanbul Erkek Lisesi\'nde sandık başına gitti. Sabah saat 09.00\'da başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 17.00\'de sona erdi.

Seçmen listesinde 33 bin 61 hekim bulunan ve Türk Tabipleri Birliği içinde en yüksek seçmen sayısına sahip İstanbul Tabip Odası seçimlerinde mevcut yönetimde olan \"Demokratik Katılım Grubu\" ile \"Cumhuriyetçi Hekimler\", \"Türk Hekimleri Birliği\", \"Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu\" olmak üzere 4 farklı grup yarıştı.

7 BİN 265 SEÇMEN OY KULLANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre, 66 sandığın kurulduğu seçimde, 7 bin 265 seçmen oy kullandı. Oyların büyük çoğunluğu olan 4 bin 124\'ünü Demokratik Katılım Grubu alırken, Cumhuriyetçi Hekimler bin 304, \"Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu\" bin 455 oy ve Türk Hekimleri Birliği 382 oy aldı.

PROF. Dr. SAİP: TÜM HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİNİ ALACAĞIZ

Seçim sonrasında \"Demokratik Katılım Grubu\" adayı Prof. Dr. Pınar Saip, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Önde gittiğimiz için çok sevinçliyiz. Bugün burası zaten bir bayram havası içindeydi. Bütün hekimler odalarına sahip çıkmak için hepsi geldiler. Katılım çok yüksekti. Ben de çok heyecanlıyım. Yeni bir döneme başlayacağız. Bu dönemde mümkün olduğunca tüm grupların, hekimlerin görüşlerini alarak bir program yapmak istiyoruz. Özellikle özlük haklarının daha iyiye gitmesi için. Elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz\" dedi.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ BELLİ OLDU

Demokratik Katılım Grubu\'nun Yönetim Kurulu\'nda, Pınar Saip, Rukiye Eker Ömeroğlu, Murat Ekmez, Güray Kılıç, Recep Koç, Osman Küçükosmanoğlu ve Osman Öztürk bulunuyor. Denetleme Kurulu\'nda ise Nazmi Algan, Zeynep Solakoğlu ve Atıl Yüksek yer aldı. Onur Kurulu adayları ise Yavuz Ceylan, Nergis Erdoğan, Gökhan Ersoy, Selma Okkaoğlu Mutlu ve Lütfi Telci isimleri bulunuyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Delegasyon adayları arasında ise Raşit Tükel\'in de bulunduğu 40 isim yer alıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Seçim sonucunun ardından sevinç anları

-Sandıklardan ve oy sayımından detay

-Prof. Dr. Pınar Saip ile röportaj

