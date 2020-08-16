İstanbul Tabip Odası’nın yeni yönetimi belli oldu

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı odalar içinde en fazla üyesi olan İstanbul Tabip Odası seçimlerini, oyların yaklaşık yüzde 70’ini alan Prof. Dr. Pınar Saip başkanlığındaki Demokratik Katılım Grubu kazandı. Saip, 2000- 2002 yıllarında Güç Birliği Grubu’ndan oda başkanlığına seçilen Prof. Dr. Süha Göksel’den sonra seçimleri kazanan ikinci kadın başkan oldu.

İstanbul Tabip Odası, 2020-2022 dönemi yönetimini belirlemek için bugün Haliç Kongre Merkezi’nde seçime gitti.

Oda’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, seçimi oyların yüzde 70’ini alan Demokratik Katılım Grubu’nun kazandığı bildirildi.

Twitter'dan yapılan paylaşımda, "İstanbul Tabip Odası seçimini oyların %70'ini alan Demokratik Katılım Grubu kazandı. Mesleğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkan bütün meslektaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullandı.

Demokratik Katılım Grubu da seçimi kazandığını “İyi ve onurlu hekimlik kazandı! Hekimler meslek odasına sahip çıktı” notuyla paylaştı.

Demokratik Katılım Grubu’nun Yönetim Kurulu’nda yer alan isimler ise şöyle: