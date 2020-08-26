İstanbul Tabip Odası, "adil yargılanma" talebiyle ölüm orucunda olan Avukat Ebru Timtik'in kaldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bulunan polislere gösterdi. Yapılan açıklamada, "Hastanelerimiz karakol veya cezaevi değildir" denildi.

Avukat Ebru Timtik 235, Avukat Aytaç Ünsal 204 gündür "adil yargılanma" talebiyle ölüm başladıkları orucunu sürdürüyor. Adli Tıp Kurumu'nun "cezaevinde kalamazlar" raporuna rağmen tıbbi müdahaleyi kabul etmediklerini beyan eden Ebru Timtik Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Aytaç Ünsal Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tutuluyor.

Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'a destek olmak amacıyla günlerdir Dr. Sadi Konuk EAH önünde nöbet tutan Savunmaya Özgürlük Koordinasyonu üyeleri önce polis müdahalesiyle karşılaştı, daha sonra hastalar ve hasta yakınları tarafından kullanılan hastane bahçesindeki banklar iş makineleriyle söküldü. Bu sabah ise haftalardır hastane bahçesinde bekletilen polis otobüslerine zırhlı araçlar ve ellerinde uzun namlulu silahlarla özel harekatçılar eklenerek hastane önüne geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, "Günlerdir ölüm orucu sürdüren ve tıbbi tedaviyi ret eden avukatlar hukuk ile ilgisi olmayan bir karar ile zorla hastanelerde tutulmaktadır. Yetkililere hatırlatmak isteriz ki hastaneler halkın şifa aradığı yerlerdir, hastaneleri amacı dışında birer hapishane gibi kullanmaktan derhal vazgeçilmelidir" diye belirtti.

İstanbul Tabip Odası'ndan ölüm orucundaki Avukat Ebru Timtik'in tutulduğu hastanenin bahçesindeki zırhlı araçlara tepki: Hastanelerimiz karakol değildir