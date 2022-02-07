İstanbul Tabip Odası'nda grev: Yarın polikliniklere gelinmemesini öneriyoruz

Sağlık çalışanları, özlük haklarının iyileştirilmesi ve ücretsiz sağlık hizmeti için greve gidiyor. Daha önce 15 Aralık'ta iş bırakan sağlıkçılar, 8 Şubat'ta (yarın) Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla yurt genelinde bir kez daha greve gidiyor.

"Biz aslında düşük ücretler alıyoruz ve geçinemiyoruz"

Konuyla ilgili FOX TV'de açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Pınar Saip, grevin nedenine ilişkin olarak şunları söyledi: