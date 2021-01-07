İstanbul Tabip Odası: Kasım ayına ait ek ödemeler acilen dağıtılmalıdır

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İstanbul Tabip Odası (İTO) yayımladığı basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının Kasım ayına ait ek ödemlerini almadığını ve bu ödemlerin acilen dağıtılması gerektiğini söyledi.

Ödemelerin dağıtılmama nedeni olarak bakanlık, ek ödemenin hesaplandığı programın bozuk olmasını neden olarak göstermişti. İTO açıklamasında, "Öne sürülen bahanenin akla ve mantığa sığmaması bir yana, hesaplanmasından dağıtım biçimine kadar birçok adaletsizliği barındıran, şeffaf yürütülmeyen, yıllardır itiraz ettiğimiz bu uygulamanın bir an önce sonlandırılması gerekmektedir" diyerek bakanlığa cevap verdi.

Pandemi döneminde yüzlerce sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği altı çizilirken, yaşamını yitiren sağlıkçılar için anma töreni yapılmasının bakanlık tarafından engellendiği iddia edildi. Ayrıca gerçekleştirilen anma törenlerine hiçbir bakanlık görevlisinin katılmadığı belirtildi.

"Bizler köle değiliz"

Pandeminin başından beri aynı özveri ve duyarlılıkla çalışıldığının altı çizilirken, sağlık çalışanlarına yoksulluk ve itaatin dayatıldığı söylendi. Açıklamada, "Bizler köle değiliz. Bizim üzerimizden başarı hikayeleri yazıp, bizleri yok sayamazsınız" denildi.

Ek ödemelerin şeffaf olmadığı ve kamu hastanelerinde aynı görevi yapan iki sağlık çalışanı arasında bile 20 kat fark olduğu belirtildi. Sağlık çalışanları yoksullaştırılırken, şehir hastanelerine yatırım yapıldığı ifade edildi.

Açıklamanın sonunda talepler şöyle sıralandı:

-Bizler toplum sağlığı için çalışan sağlık emekçileri olarak; emekliliğe yansıyan, insanca yaşama yetecek, performansa dayanmayan bir maaş istiyoruz.

-Keyfi tutumlarla belirlenen, şeffaf olmayan, sağlık hizmetini niteliksizleştiren ek ödeme uygulamasına derhal son verilmesini istiyoruz.

-Kasım ayına ait ve günlerdir verilmeyen ödemenin daha fazla geciktirilmeksizin yapılmasını talep ediyoruz.