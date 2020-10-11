İstanbul Tabip Odası delegesi Dr. Tahsin Çınar gözaltına alındı

İstanbul Tabip Odası (İTO) Büyük Kongre delegesi Dr. Tahsin Çınar'ın gözaltına alındığını duyurdu.

İTO tarafından yapılan açıklamada, Büyük Kongre delegesi Dr. Tahsin Çınar'ın kendisine ait olmayan bir hesabın yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı duyuruldu.

İTO tarafından yapılan açıklama şöyle:

''İstanbul Tabip Odası Büyük Kongre delegesi Dr. Tahsin Çınar kimliği belirsiz bir sosyal medya hesabından yapılan asılsız ihbarla, kendisine ait olmayan bir hesabın yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. #TahsinCinar yalnız değildir.''