Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Melen Barajı ve İstanbul'un susuz kalacağına ilişkin iddialarına Devlet Su İşleri'nden (DSİ) gelen cevabı köşesinde aktardı. Toker, kurumdan yapılan açıklamada DSİ'nin içme suyu tesisleri sayesinde İstanbul'un susuz kalmayacağını ve Melen Barajı'nın da 2023'te açılacağının ifade edildiğini aktardı.

Toker'e verilen cevaba göre İstanbul'un günlük içme ve kullanma amacıyla çekilen suyun 3 milyon metreküp olduğu, bu yılın başında beri ise toplam 920 milyon 527 bin metreküp su kullanıldığı ifade edilerek, bu miktarın yarısından fazlasının DSİ'nin içme suyu tesislerinden sağlandığı söylendi.

Toker, yazısında DSİ'nin şu açıklamalarını aktardı:

"430 milyon 404 bin 986 m3'ü Melen regülatöründen,

123 milyon 924 bin 612 m3'ü Yeşilçay regülatöründen.

Halen İstanbul ilinin depolanmış mevcut su miktarı: 381 milyon 816 bin m3 (yüzde 43.95). Bu depolama miktarı ise İstanbul ilinin ilave yağış olmaması halinde yaklaşık 4.2 aylık ihtiyacını karşılayacak düzeyde.

Söz konusu depolama tesisleri dışındaki su temin noktaları olan regülatörler (Melen ve Yeşilçay) dikkate alındığında bu süre hiç yağış olmaması halinde 5 aya kadar uzamakta.

Dolayısıyla DSİ'nin içme suyu tesisleri sayesinde İstanbul susuz kalmayacak."