‘İstanbul susuz kalmayacak'

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Melen Projesi ile İstanbul'un su sorunun çözüldüğünü belirterek, "İstanbul'da artık su sıkıntısı yok, ilelebet su akacak" dedi.



Melen Projesi'nde suyun Anadolu'dan Avrupa'ya iletilmesi amacıyla denizin 135 metre altında inşa edilen "Derbent-Beykoz Şaftı Arası Boğaz Geçiş Tüneli"nin tamamlanması dolayısıyla Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Beykoz'daki Melen Sistemi Tesisleri'nde tören düzenlendi.



Törende konuşan Bakan Eroğlu, İstanbul'un su sıkıntısı yaşadığı günlerini anlatarak, sonuçta gece gündüz çalışarak, büyük düşünerek çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.



"İstanbul'da artık su sıkıntısı yok, ilelebet su akacak" diyen Eroğlu, kentin su problemini çözmek için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



'Gece gündüz çalışıyoruz'



Eroğlu, 2006-2007 ve 2008 yıllarında İstanbul'un son 80 yılın en kurak günlerini yaşadığını, bunun üzerine Melen Projesi'nin birinci kademesini hayata geçirdiklerini ve Melen suyunu Ömerli Barajı'na getirdiklerini ifade ederek, "Melen suyunu Anadolu yakasına iletmek yetmez diyerek, Avrupa yakasına taşımaya karar verdik. İstanbul bir daha susuzluk çekmesin diye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve ben gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.



Melen Projesi ile Düzce'deki Melen Çayı'ndan yılda 1,180 milyar metreküp suyun İstanbul'a taşınacağını belirten Eroğlu, 3 aşamada tamamlanacak projenin 11 paket halinde planlandığını ve toplam maliyetinin 1,3 milyar dolar olduğunu bildirdi.



Bakan Eroğlu, bunun, dünyadaki en büyük su temini projesi olduğuna işaret ederek, Melen Çayı'ndan İstanbul'a her gün yaklaşık 3 milyon metreküp su geleceğini, dev isale tünelini de bu suyun geçebileceği şekilde planladıklarını anlattı.



Boğaziçi tünelinin, deniz seviyesinin 135 metre altından geçen uzunluğunun 3,145 metre, 6,11 metre olan çapının kaplama sonrasında 4 metreye ineceğini belirten Eroğlu, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.



Eroğlu, sadece İstanbul için çalışmadıklarını, tüm illere su temin etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Diğer konuşmalar



Devlet Su İşleri Genel Müdürü Haydar Koçaker de, Asya yakasından Avrupa yakasına su taşımak maksadıyla inşa edilen tünelin, günde 2.8 milyon metreküp suyu Avrupa yakasına taşıyacak kapasitede olduğunu belirterek, "Bu miktar Avrupa yakasının şu anda kullandığı suyun 2.5 katıdır" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da şehirlerin doğal kaynakları en fazla tüketen, çevreyi ve dünyayı en çok kirleten alanlar olduğunu ifade ederek, İstanbul'un 12.5 milyonu yerleşik, günlük hareketlilikle 14 milyon nüfusu ile ülke ölçeğinde bir kent olduğunu söyledi.



Kentin su sıkıntısını ortadan kaldırmak zorunda olduklarını belirten Topbaş, İstanbul'da günde 2 milyon metreküp su tüketildiğini, bunun temini ve atığını geri dönüştürmek için çalıştıklarını anlattı.



Topbaş, 2007 yılında yaşanan ciddi kuraklığın ardından gündeme gelen Melen Projesi ile kentin su problemi yaşamaktan kurtulduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu önemli bir açılış. Planlanandan 1.5 ay önce biten tünel, Asya'dan Avrupa'ya günde yaklaşık 3 milyon metreküp su taşıyacak. Gelecek de düşünülerek yapılan bir çalışma. Kentin su problemi bitmiştir. Derbent ve Beykoz'dan başlayan tüneller, 5 milimetre hata ile birleşti. İstanbul artık susuzluk çekmeyecek. Artık korkulu rüya görmekten kurtulduk. Melen projesinin ikinci aşamasının yetkisi de verildi. Onu da bunun akabinde tamamlayacağız."



İstanbul'un son 10 yılın en çok yağış alan yılını yaşadığını vurgulayan Topbaş, "Biz sermayeden yemiyoruz, barajlardan tüketmiyoruz, yağan yağmuru kullanıyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve diğer katılımcılar, "Derbent-Beykoz Şaftı Arası Boğaz Geçiş Tüneli"nin, tünel delme makinesi ile tünelin birleşme işleminin tamamlanması için butona bastılar. Derbent ve Beykoz'dan kazılmaya başlayan tünelin Boğaz'ın orta yerde birleşmesi, törene katılanlarca alkışlarla kutlandı.



Törenin sonunda Bakan Eroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş ve Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Alexander Kriyenko'ya tünelin orta yerinden çıkarılan taşlarla yapılan kalem takımı hediye edildi.



Kadir Topbaş'ın, tünelden çıkan taşlarla kolye yapılması önerisi üzerine Eroğlu, taşların İSMEK'te kolye yapılarak satılmasını istedi.

