İstanbul Super Cross Şampiyonası başladı

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen İstanbul Super Cross Şampiyonası TAF Atletizm Salonu\'nda gerçekleşti.

Türkiye\'de ilk kez kapalı alanda düzenlenen ve 400 kamyon özel toprak taşınarak motosiklet yarışlarına uygun hale getirilen TAF Atletizm Salonu\'nda çekişmeli mücadeleler yaşandı. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu tarafından da takip edilen yarışlarda 5 ile 60 yaş arası 60 sporcu MX1, MX2, Veteran ve 65cc+85cc olmak üzere 4 ayrı kategoride mücadele etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salonun yukarıdan görüntüsü

-Motosikletlerin start alması

-Mücadelelerden görüntüler



