İstanbul Sultangazi'de helikopter destekli operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de aralarında Yürüyüş Dergisi’nin bürosunun da olduğu bazı adreslere baskın gerçekleştirdi.

Özel harekât ve çevik kuvvet polislerinin katıldığı operasyona itfaiye ekipleri de destek verdi. Operasyon sırasında polis helikopteri de havadan koordinasyon sağladı.

Sputniknews’te yer alan habere göre, Zübeyde Hanım Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir derginin bürosundaki bazı şüpheliler gözaltına alınırken, içeride arama yapıldı. Operasyon sırasında Zübeyde Hanım ve Gazi mahallelerinde yüzleri maskeli bazı şüphelilerin sokaklara barikat kurup bunları ateşe verdiği, dergi bürosunun yakınında ise silah seslerinin duyulduğu belirtildi. Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü ve gözaltıların olduğu öğrenildi.