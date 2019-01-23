İstanbul-Süleymaniye uçuşları yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2017’de Süleymaniye Havalimanı’na getirilen uçuş yasağının 25 Ocak itibariyle kaldırılacağını belirtip “Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşlar yeniden başlayacak” dedi.

Irak merkezi hükümetinin yayımladığı NOTAM kapsamında 29 Eylül 2017'de Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının uluslararası trafiğe kapatılmıştı.

Bakan Turhan, "Ülkemiz de 17 Ekim 2017 itibarıyla Türk hava sahasından buralara yapılan tüm uçuşları durduracak şekilde NOTAM yayınladı" dedi ve 15 Mart 2018'de uçuş yasağının Irak makamlarınca kaldırılmasıyla Türkiye'den Erbil'e seferlerin yeniden başladığını hatırlatıp 25 Ocak'ta Süleymaniye için konan yasağın da kalkacağını söyledi.