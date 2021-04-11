İstanbul Sözleşmesi tartışması | AKP'li siyasetçi: Önümüzdeki seçimin sonucunu modern muhafazakâr kadınlar belirleyecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması muhalefetin yanı sıra AKP’de de tartışmalara neden oldu. AKP'li kadın siyasetçi, "Önümüzdeki seçimin sonucunu modern muhafazakâr kadınlar belirleyecek" dedi.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası köşesinde, "Sözleşmeden imzanın çekilmesinin hata olduğunu düşünen kimi partililer yanlışlığı anlatırken seçimlerdeki etkisine de dikkat çekti. AK Partili bir kadın siyasetçi, 'Önümüzdeki seçimin sonucunu modern muhafazakar kadınlar belirleyecek. Hiçbir şey için geç değil. Bunu görerek politika oluşturmak zorundayız' değerlendirmesini yaptı." ifadesi kullanıldı.