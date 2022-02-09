İstanbul Sözleşmesi eylemine katıldıkları için sınır dışı edilen İranlı mülteciler dünya basınında: "Hayatta kalmak için Türkiye’ye geldiler"

The Guardian gazetesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı yapılan eyleme katıldığı için Denizli Valiliği tarafından üç İranlı mülteci hakkında sınır dışı kararı verildiğini aktardı. Mültecilerin avukatı Buse Bergamalı “Hayatta kalmak için Türkiye’ye gelmişler, ölmemek için burada kalmaya çalışıyorlar.” dedi.

20 Mart 2021’de İstanbul Sözleşmesi basın açıklamasına katılan Leili Faraji, Zeinab Sahafi, Esmaeil Fattahi ve eyleme katılmayan Mohammad Pourakbari Kermani 5 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Kamu düzenini bozma suçlamasıyla 6 Nisan'da sınır dışı kararı ile Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilen İranlı mülteciler, Denizli İdare Mahkemesine dava açarak karara itiraz etmişti. Denizli İdare Mahkemesi ise eyleme katılan mültecilerin itirazlarını oy birliği ile reddetmişti.

İranlı mültecilerin avukatı Buse Bergamalı, üç kadına koşullu mülteci statüsü verildiğini, İran’a dönmelerinin yasal olmadığını söyledi ve ekledi: “Öte yandan mahkeme kararında bu insanların İran’a geri gönderilemeyeceğine ilişkin bir ibare yok” dedi.

Bergamalı, dört İranlı mültecinin Türkiye’de kalmak için mücadele verdiğini söyledi: “Hayatta kalmak için Türkiye’ye gelmişler, ölmemek için burada kalmaya çalışıyorlar.”

Türkiye’de bulunan İranlı muhaliflerin Türkiye’de eskisi kadar güvende olmadıklarını hissettikleri belirtildi.

İranlı feminist aktivist Maryam Shariatmadari, 2020 yılında Denizli’de gözaltın alınmıştı. Shariatmadari, iki yıl önce başörtüsü zorunluluğuna karşı eylem yaptıktan sonra İran’dan kaçmıştı. Türkiye’de yetkililer, Shariatmadari’nin vizesinin bittiği ve İran’a gönderilebileceğini söylerken insan hakları grupları aktivistin İran’da işkence ve ölüm cezası alabileceğini söylemişti. Toplumsal tepkinin ardından Shariatmadari’nin vizesi yenilenmişti.