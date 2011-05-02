-İSTANBUL ŞİVESİYLE KONUŞAN İŞİ KAPACAK BİTLİS (A.A) - 02.05.2011 - Plus Telekom Şirketi tarafından Bitlis'te açılan Doğu Çağrı Merkezine, İstanbul şivesiyle konuşan ve diksiyonu güzel olan 500 yeni personel alınacak. Doğu Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Plus Telekom Şirketinin ortaklarından Ümit Mutludur, çağrı merkezine İstanbul şivesiyle konuşan 500 yeni personel alacaklarını söyledi. İkinci alım için gerekli çalışmaları yaptıklarını ve altyapıyı kurduklarını ifade eden Mutludur, alımları İŞKUR ile birlikte yapacaklarını, İŞKUR'a müracaatların mayıs ayının sonunda gerçekleştirileceğini ve 14 Haziran'da da seçmelere başlanacağını söyledi. İlk personel alımını sadece Bitlis'ten yaptıkları için tepki gördüklerini ifade eden Mutludur, ''Şu anda 500 kişi alacağımız için ilçelerden de alım yapacağız'' dedi. Önceki alımda iş için başvuruda bulunanların diksiyonlarının çok kötü olduğunu anımsatan Mutludur, işe aldıkları 150 kişiye eğitim verildiğini ve personellerin yüzde 30'unun konuşmasında düzelme olduğunu söyleyerek, ''İstanbul şivesiyle konuşan veya İstanbul şivesine yakın konuşan kişileri tercih edeceğiz. Bu nedenle ikinci alıma müracaat edeceklerin kitap okumalarını ve kendilerini geliştirmelerini istiyorum. Müracaat edenlerin mülakata hazırlıklı gelmesini istiyoruz'' diye konuştu. Müşterilerinin, yüzde 70'inin İzmir, İstanbul ve Ankara'dan oluştuğunu, çağrı merkezine proje veren firmaların da personellere diksiyon ve güzel konuşma eğitimlerinin verilmesini şart koştuğunu belirten Mutludur, ''Ses kayıtları sürekli kayıt altına alınıyor. Firmalar bu kayıtları bizden isteyip dinliyorlar. Ses kayıtları bozuk ve şiveyle konuşanların Türkçelerine düzeltmelerini istiyorlar. İşe girmek isteyenler hazırlansın'' şeklinde konuştu.