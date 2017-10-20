T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL SİSLE UYANDI

Haber-Kamera:Özgür EREN İSTANBUL (DHA) İstanbul güne sis ile başladı

20 Ekim 2017 11:57

Haber-Kamera:Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
İstanbul güne sis ile başladı.
İstanbul\'da dün gece bazı bölgelerde etkisini gösteren sis bu sabah da etkisini sürdürdü. Şişli\'de bazı yerlerde evler sisle kaplandı. Yüksek katlı binaların da üst katları sis nedeniyle görünmez oldu.  İstanbul Boğazı\'nda da sisin etkili olduğu görüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis arasında kaldı.
 
Görüntü Dökümü
--------------------------
-Sis ile kaplanan evlerden detay görüntü
-Sis ile kaplanan yüksek katlı binalardan detay görüntü
-Akan trafikten detay görüntü
-FSM Köprüsünden detay görüntü
-Boğazdan sis görüntüsü  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraÖzgür ERENDHA İstanbulYüksekBoğazıFatih Sultan Mehmet KöprüsüDökümü SisKöprüsünden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24