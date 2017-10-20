İSTANBUL SİSLE UYANDI

Haber-Kamera:Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

İstanbul güne sis ile başladı.

İstanbul\'da dün gece bazı bölgelerde etkisini gösteren sis bu sabah da etkisini sürdürdü. Şişli\'de bazı yerlerde evler sisle kaplandı. Yüksek katlı binaların da üst katları sis nedeniyle görünmez oldu. İstanbul Boğazı\'nda da sisin etkili olduğu görüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis arasında kaldı.



Görüntü Dökümü

--------------------------

-Sis ile kaplanan evlerden detay görüntü

-Sis ile kaplanan yüksek katlı binalardan detay görüntü

-Akan trafikten detay görüntü

-FSM Köprüsünden detay görüntü

-Boğazdan sis görüntüsü

