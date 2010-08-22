İstanbul Şile'deki ormanlık alanda polis cephane aradı

T24 - 1.5 yılda 10 ayrı yerde kazı yapan Emniyet ekipleri, dün gelen silah ve mühimmat gömüldüğü ihbarı üzerine Şile’de ormanlık alanda kazı başlattı.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne önceki gün, Şile’de çok miktarda silah ve mühimmat gömülü olduğu yönünde bir ihbar geldi. Polis ekipleri, ihbar üzerine durumu Ergenekon soruşturmasına bakan özel yetkili cumhuriyet savcılığına bildirdi. Polis ekipleri dün savcılar eşliğinde bildirilen bölgeye gitti. Ormanlık alanda toprak altındaki metallerin yerini belirleyen dedektörlerle arama çalışması yapıldı. İş makinelerinin de katıldığı arama çalışmalarında bazı yerler kazıldı. Yeni bir soruşturma çerçevesinde yapıldığı öğrenilen kazılarda boş mermi kovanları bulunduğu belirtildi. Yaklaşık 5 saat süren kazı çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi. Polis ekipleri ve savcılar ayrılırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kazı çalışmalarına bugün devam edileceği bildirildi.

11’inci Ergenekon kazısı

Ergenekon soruşturması kapsamında bugüne kadar küçük çaplı aramalar dışında kapsamlı olarak 10 bölgede kazı çalışmaları yapıldı. 7 kazı çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanmazken Ankara Gölbaşı ve Zir Vadisi ile İstanbul Poyrazköy’de çok miktarda silah ve mühimmat bulundu:

7 Ocak 2009-SİNCAN: Yarbay Mustafa Dönmez’in evinde bulunan kroki üzerine Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent beldesindeki Zir Vadisi’nde yapılan aramalarda, 2 taarruz tipi el bombası, 10 el bombası gövdesi, 10 el bombası ateşleme mekanizması, 12 tüfek bombası, 18 parça dilim el bombası gövdesi, 12 bubi tuzaklı bomba, 12 bubi tuzaklı bombaya ait ateşleme mekanizması, 9 göz yaşartıcı bomba, 6 gösteri bombası, 800 G3 mermisi bulundu.

9 Ocak 2009-GÖLBAŞI: Ankara Gölbaşı’nda yapılan kazılarda, 2 lav silahı, 10 el bombası fünye grubu, 820 gram plastik patlayıcı, 210 cm saniyeli fitil, 8 metre infilaklı fitil, 1 dolu el bombası gövdesi, 4 hakem bombası, 1 antipersonel tüfek bombası, 21 sis bombası ve kutusu, 2 gösteri el bombası bulundu.

* 9 Ocak 2009-ANKARA: Ata-türk Orman Çiftliği

* Saklıbahçe mesirelik alanı

* Mamak

* Bala

* Emek Beştepe’deki kazılarda herhengi bir bulguya rastlanmadı.

9 OCAK 2009-HATAY: Kumlu ilçesine bağlı Muharrem Köyü’nde, Engenekon soruşturması kapsamında emekli öğretmen Hamit Özbilen’e ait Kumlu-Kırıkhan yolu üzerindeki tarlada yapılan kazılarda bir bulguya rastlanmadı.

21 Nisan 2009-POYRAZKÖY: E-mail yoluyla gelen bir ihbar üzerine İstanbul Beykoz’a bağlı Poyrazköy’de İSTEK Vakfı’na ait arazide yapılan aramalarda, 15 dolu lav silahı, 6 boş lav silahı, 14 el bombası, 24 el bombası fünyesi, 450 gram C3 patlayıcı madde, 7 hakem bombası, 3 gösteri bombası, 5 bubi tuzağı, 2 kullanılmış bubi tuzağı, 23 işaret fişeği, 45 sis bombası, 15 aydınlatma fişeği, 30 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 38 metre uzunluğunda saniyeli fitil, 3 bin 17 çeşitli çapta fişek ve 1 siyah renkli kamuflaj kremi tüpü ele geçirildi. Mühimmatın ele geçirilmesinin ardından emekli binbaşı Levent Bektaş, Deniz Yarbay Ercan Kireçtepe ve Deniz Binbaşı Emre Onat gözaltına alındı.

27 Mayıs 2010-ERZİNCAN: Ünlüer Et Entegre Tesisleri’nde yapılan kazı çalışmalarında bir şey bulunamadı.

Tesislerdeki bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu.

Cephane kazısı çalışmalarına ara verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Şile ormanında yaptığı cephane kazısı çalışmalarına ara verildi. Kazıya yarın devam edileceği belirtilirken, jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

