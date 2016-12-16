İstanbul Sarayburnu'nda deniz otobüsünde yangın

İstanbul Sarayburnu'nda bir deniz otobüsünde yangın çıktı. Deniz otobüsü iskeleye çekilirken, içinde bulunan 135 yolcu tahliye edildi.

Bursa-İstanbul seferini yapan deniz otobüsünün makine dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Bursa Deniz Otobüslerine (BUDO) ait "Yıldırım Bayezid" isimli deniz otobüsü Sarayburnu açıklarında seyir halindeyken makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bir römorkör ve 5 botla müdahale edilen deniz otobüsü Sarayburnu'ndaki iskeleye yanaştırıldı.



Yolcuların tahliye edilmesinin ardından yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Sarayburnu açıklarında yangın çıkan deniz otobüsüyle ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.



Açıklama, "BUDO'nun Mudanya-Armutlu-Sirkeci hattında saat 09:00 seferini yapan Yıldırım Beyazıt Deniz Otobüsü Sarayburnu açıklarında iken makine dairesinde yangın çıktı. Anında müdahale edilmesi sonucu yangın başka bir noktaya sıçramadan söndürüldü. Olası bir tehlikenin yaşanmaması amacıyla soğutma ve kontrol amaçlı olarak deniz otobüsü Sarayburnu'nda Türkiye Denizcilik İşletmeleri iskelesine yanaştı. BUDO Sirkeci iskelesine 3-4 dakikalık yürüme mesafesinde olan bu iskelede yolcu tahliyesi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Yangınla ilgili olarak teknik araştırmalara da hemen başlandı" denildi.