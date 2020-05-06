İstanbul Sanayi Odası Başkanı uyardı: Kaynaklar doğru yönetilirse Çin antipatisini fırsata çevirebiliriz

Koronavirüs salgını sonrası ABD ve Avrupa’da basılan paraların bir süre içinde Türkiye’ye de akacağını söyleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Keşke 2000’lerde akan para sanayiye aktarılsaydı. Kaynaklar doğru yönetilirse Çin antipatisini fırsata çevirebiliriz” dedi.

İSO başkanı Bahçıvan'a göre dünya ekonomileri, Koronavirüs nedeniyle talebin aniden ve uzun süreli durmasına karşı alınan önlemler sonrasında paranın bol olduğu bir döneme giriyor. Sözcü'de Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Bahçıvan, ABD ve Avrupa'da talebi canlandırmak için basılan paraların bir süre içinde “damarlara yayılacağını” ve Türkiye'ye de akacağını söylüyor. “Türkiye olarak en büyük sorunumuz kaynakları doğru kullanamamak” diyen Bahçıvan, basın mensuplarıyla bir araya geldiği Zoom toplantısında şunları kaydetti:

“Türkiye'ye akacak yeterli nakit olacak. Önemli olan bu kaynağın doğru, katma değer yaratan, cari açığı düşürüp sürdürülebilir ihracat yaratan alanlara yönlendirilmesi… Keşke 2000'lerde de dünyada böyle bir para bolluğu olduğunda gelen kaynak sanayici için kullanılabilseydi."

Çin antipatisini fırsata çevirmek

Tedarikçilerde Çin antipatisinin başladığını, sadece Çin'den alım yapan birçok Avrupalı alıcının en azından bu oranı düşürme kararlılığında olduğunu vurgulayan Bahçıvan, “Türkiye, Çin'e alternatif en büyük aday ülkedir. Rehabilitasyon sürecini doğru yönetirsek orta vadede büyük fırsatlar var” yorumunu yaptı.

"Gelen verilere göre bu yıl tarımda bolluk yılı olacak"

KGF kredilerinin kamu bankaları aracılığıyla dağıtımının sürdüğünü belirten İSO Başkanı, özel bankaların ise “son 10 gün içinde topa girmeye başladığını” söyledi. Bir soru üzerine doları stres olmaktan çıkarmak gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, bir başka soruya ise “Gelen verilere göre bu yıl tarımda bolluk yılı olacak. Enflasyonda, faiz tarafını cesaretlendirecek bir döneme gireceğiz” sözleri ile yanıt verdi.

Bahçıvan ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

“Corona dönemi herkes yaşam felsefesini gözden geçirdi. Corona sonrası döneme bunlar şekil verecek. Örneğin ben İstanbul'dan çok ciddi bir göç olacağını düşünüyorum.”

"İSO 500 bu yıl da açıklanacak ancak mayıstan temmuza ertelendi."

"İSO'nun 20 bin üye işletmesinin yüzde 60-65'i kısa çalışma başvurusu yaptı.