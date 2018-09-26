İstanbul Sanayi Odası Başkanı: Bazı bankalar hadlerini aşan bir tutum içinde!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan bankaların sanayicilerin içinden geçtiği süreci anlamamış gibi davrandığını ileri sürerek "Ne yazık ki bazı bankalarımızın bu konuda hadlerini aşan bir tutum içerisinde olduklarını üzülerek söylemek durumundayız" dedi.

İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısında konuşan Bahçıvan, "Ekonomimiz adeta bir sırat köprüsünden geçerken ne yazık ki bankalarımız sanayicimizin içinden geçtiği süreci anlamamış gibi davranmakta. Ne yazık ki bazı bankalarımızın bu konuda hadlerini aşan bir tutum içerisinde olduklarını üzülerek söylemek durumundayız. Bankaların maliyet ve giderlerini dürüst çalışan firmalara yıkarak süreci kangren haline getirmesinin örnekleri çoğalıyor." ifadelerini kullandı.

"Bankaların açtığı ticari kredilerin en az enflasyon kadar büyümesi gerekirken gidişat eksi yönde." diyen Bahçıvan, "Bugün yüzde 25'lere varan mevduat faizleri olurken bazı üyelerimiz bunun neredeyse iki katı üzerinde kredi faizleri ile karşılaşıyor. Bankacılık sektörünün reel sektöre bakış açısını değiştirmesi ve objektif olması kaçınılmaz hale gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Bahçıvan, "Sağlıklı çalışan sanayi kuruluşlarının bile kredilerinin geri çağrılması gibi uygulamalar ekonominin genel kaideleri ile bağdaşmıyor." dedi. Bahçıvan ayrıca, "Ekspertizlerin piyasa gerçeklerinden uzak teminat değerlemeleri gayrimenkul teminatına bağlı reel sektörün teminat havuzlarında zorlayıcı daralmaya yol açıyor." diye konuştu.