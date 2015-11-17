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Spor

İstanbul Rallisi'nde Parkur Racing ve Pulkkinen şampiyon

Yarışta ilk üç sırayı alan Bonus Unifree Parkur Racing Türkiye Historic Takımlar Birinciliğini elde etti

17 Kasım 2015 15:23

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Historic kategorisinde Bonus Unifree Parkur Racing’in Finli pilotu  Hannu Pulkkinen birinci oldu.  Pulkkinen, böylece kariyerinin ilk Historic birinciliğine de Türkiye’de ulaştı.  

2 gün boyunca süren toprak zeminli yarışın ilk gününde üçüncü etapta teknik bir arızadan ötürü yarışa devam edemeyen Engin Kap Başar Yavuz ikilisi ikinci gün SuperRally yaptı ve yarışı takım arkadaşı olan Burak Türkkan’ın gerisinde 3.sırada bitirdi. Bonus Unifree Parkur Racing’in tüm otomobilleri 36. İstanbul Rallisi’nde kupa kaldırarak şampiyonluğu garantiledi. Yarışta ilk üç sırayı alan Bonus Unifree Parkur Racing de Türkiye Historic Takımlar Birinciliğini elde etti.

Öte yandan takımın yöneticisi Kerem Üstünkaya, tüm hedeflerine ulaştıklarını belirtip pilotlarına ve takım elemanlarını kutladı.

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ralliBonus Unifree Parkur Racingtürkiye Historic Takımlar Birinciliği

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