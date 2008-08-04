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Spor

İstanbul Rallisi Serkan Yazıcı'nın

İstanbul Rallisi'nde zafer Serkan Yazıcı - Egemen Ertük ikilisinin oldu. Sezonun 4. yarışı olan Hitit Rallisi, 19-20 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı olan İstanbul Rallisi'ni Lassa Ralli Takımı'ndan Serkan Yazıcı - Egemen Ertük ikilisi kazandı.

 

İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen İstanbul Rallisi'nde ikinciliği Fiat Motorsporları Türkiye'den Fatih Kara - Bilge Ayan ikilisi, üçüncülüğü ise Yurtiçi Kargo Ralli Takımı'ndan Burak Çukurova - Aykan Alakoç elde etti.

 

49 ekibin start aldığı İstanbul Rallisi'nde 32 ekip finişe ulaştı. 5 Temmuz akşamı start verilen rallide geçilen 10 etabın 8'inde en iyi zamanı Serkan Yazıcı gerçekleştirdi.

Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından 19-20 Temmuz 2008 tarihlerinde düzenlenecek.

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