-İstanbul protestolu senetlerde de ilk sırada Ankara (A.A) - 14.10.2011 - Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde hem tutar hem de adet bakımından en fazla senet, ''metropol kent'' İstanbul'da protesto edildi. İstanbul'da yılbaşından bu yana 902 milyon 361 bin 818 lira tutarında, 80 bin 543 adet senet protesto oldu. Merkez Bankası verilerine göre protestolu senetlerde İstanbul'u hem adet hem de tutar bakımından sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa izledi. Söz konusu dönemde Ankara'da 328 milyon 507,9 bin lira tutarında 36 bin 320 adet, İzmir'de 145 milyon 801,6 bin lira tutarında 19 bin 814 adet, Antalya'da 126 milyon 118,3 bin lira tutarında 16 bin 125 adet ve Bursa'da da 113 milyon 71,7 bin lira tutarında 15 bin 264 adet senet protesto edildi. Yılbaşından bu yana Konya'da 91 milyon 132,1 bin liralık, Gaziantep'te 57 milyon 108,5 milyon liralık ve Kocaeli'de de 55 milyon 534,8 bin liralık senet protesto oldu. Bu dönemde en az senedin protesto edildiği il ise tutar bakımından Tunceli, adet bakımından Kilis oldu. -Protestolu senet miktarı azaldı- 2011 Ocak-Ağustos döneminde ülke genelinde ise 3 milyar 5 milyon 418 bin 854 lira tutarında, 587 bin 20 adet senet protesto edildi. Protestolu senet tutarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu dönemde yüzde 22,9 azaldı. 2010 Ocak-Ağustos döneminde 3 milyar 896 milyon 792 bin 565 lira tutarında, 802 bin 613 adet senet protesto olmuştu. En çok senedin protesto edildiği 20 ilin protestolu senetlerinin toplam tutarı (2.237.964.410 lira), ülke genelinde protesto edilen senetlerin toplam tutarının yaklaşık yüzde 75'ini oluşturdu.