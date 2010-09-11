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İSTANBUL POLİSİNDEN FUHŞA BÜYÜK DARBE İSTANBUL (A.A)

11 Eylül 2010 14:16

-İSTANBUL POLİSİNDEN FUHŞA BÜYÜK DARBE İSTANBUL (A.A) - 11.09.2010 - İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yılın 8 aylık döneminde fuhşa karşı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1933 kişi arasında yer alan 1036 kadından 511'inin cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalık taşıdıkları tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında, kent genelinde fuhuş yapıldığı tespit edilen 43 otel, 54 disko-bar, 15 masaj salonu ile 225 ev ve iş yeri olmak üzere 337 mekana operasyon düzenledi. Polislerce operasyon düzenlenen bu adresler arasından 34 otel, 34 disko-bar, 12 masaj salonu ve 184 ev ve iş yeri hakkında fuhuş yapıldığı gerekçesiyle idari işlem gerçekleştirildi. Söz konusu baskınlar sırasında 1933 kişi yakalanırken, bu kişilerden 464'ü gözaltına alınarak emniyete götürüldü ve haklarına yasal işlem yapıldı. Fuhşa karşı düzenlenen operasyonlar çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra hastaneye sevk edilen 1036 kadından 511'inin çeşitli hastalık taşıdıkları tespit edilirken, yakalanan bu kadınlardan 480'i Yabancılar Şube Müdürlüğündeki işlemleri yapıldıktan sonra sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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