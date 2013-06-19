İstanbul polisinin tayin ve izinleri ertelendi

Geçtiğimiz Şubat ayında belirlenen 2 bin 200 personelin il dışı tayinlerinin ve şark hizmetinin artan toplumsal olaylar nedeniyle ani bir kararla 1 yıl durdurulduğu öne sürüldü. Emniyetin, yıllık izinleri de yine aynı gerekçeyle geçici bir süreliğine ertelediği kaydedildi.

Geçtiğimiz Şubat ayında belirlenen şark hizmeti ve il dışı tayinlerin ani bir kararla durdurulduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, İstanbul Emniyet müdürlüğü yetkilileri, daha önce gidecekleri iller belirlenen ve ilişiğini kesmek isteyen 2 bin 200 personele izin vermedi.

İl dışı tayin olan ve bu nedenle ev tutup eşyasını gönderen personel ise durdurulan tayinler nedeniyle şok yaşadılar.



'Yıllık izinler de durduruldu'



Yaklaşık 40 bin personeli bulunan İstanbul emniyetinde artan toplumsal olaylar nedeniyle yıllık izinler de geçici olarak durduruldu.

İzinlerin ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor. Tatil için plan yapan polis, izinlerin kapatılmasıyla ikinci bir şok yaşamış durumda.



'Karar doğu ve güneydoğu'da tepkiye neden oldu'



İstanbul’dan personelin çıkışına izin verilmemesinin bazı illerde tepkiye neden olduğu öne sürüldü.

İstanbul’dan gelecek personeli bekleyen doğu ve güneydoğudaki illerin emniyet müdürlükleri İstanbul’dan tayinlerin durdurulması üzerine tayinleri İstanbul’a çıkan personeli göndermeme kararı aldığı öne sürüldü.



İl dışından takviye



18 gün süren Taksim Gezi Parkı eylemlerinde İstanbul emniyeti toplumsal olayları bastırmakta yetersiz kalınca farklı illerden çevik kuvvet takviyesi yapılmıştı.

Takviyelere rağmen sokak olaylarını bastırmakta yetersiz kalınca jandarma ekiplerinden de yardım istenmişti.

Jandarma TOMA araçları ve personeliyle belli noktalarda görev yapmıştı.