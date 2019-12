-İstanbul polisinde bayram mesaisi İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların karşılaştığı her türlü asayiş, güvenlik ve trafik olaylarıyla ilgili ihbar, şikayet ve yardım taleplerini 155 numaralı ''Polis İmdat'' telefonuna yapabileceklerini bildirdi. Çapkın, milletçe karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı, milli birlik ve beraberliğin daha da perçinlendiği, aynı duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı özel günlerden biri olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanı içinde olduğunu belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelinin, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için 24 saat görevlerinin başlarında olduklarını ifade eden Çapkın, şunları kaydetti: ''İstanbullu hemşehrilerimizin karşılaştığı her türlü asayiş, güvenlik ve trafik olayları ile ilgili ihbar, şikayet ve yardım talepleri için 155 Polis İmdat telefonu her an hizmetlerindedir. Bu vesile ile şahsım ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli adına tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, ülkemizin birliği ve selameti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anar, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunar, bayramın tüm İslam alemine, milletimize ve dargınlıkların ortadan kalktığı, kardeşlik ve dostluk duygularının daha da kuvvetlendiği, mutlu ve güzel günler getirmesini temenni eder, saygılarımı sunarım.''