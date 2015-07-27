İstanbul polisi uyardı, Bursa emniyeti 4 araç için alarma geçti

İstanbul emniyeti tarafından uyarılan Bursa polisi, Batman'dan çalınan ve Bursa civarında görülmesi muhtemel ikisi kamyon dört çalıntı araçla ilgili tüm birimlerini uyardı.

İstanbul polisi, Bursa polisini çalıntı araçlara karşı bilgilendirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi de tüm ekipleri; Batman'dan çalınan 2011 model 38 FH plakalı Ford marka kargo kamyon, Şırnak'tan çalındığı bildirilen 25 AT plakalı Nissan Kamyon, 01 BGA plakalı Toyota marka araç, 21 ET plakalı kırmızı motosiklet ve çalıntı plakaları kullandığı bildirilen Tempra marka araçlara karşı uyardı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, tüm hassas noktalar, polis merkezleri ve seyir halindeki ekipler terör saldırılarına karşı teyakkuz durumuna geçirildi. Polis ekipleri şüpheli araçlarla ilgili kontrolleri de arttırdı. Alınan ihbarlar doğrultusunda gece geç saatlerde belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar ile içerisinde bulunan kişiler arandı. Kontrol noktasının çevresindeki çelik yelekli polisler de otomatik silahlarıyla güvenlik önlemi aldılar.



Gece görev yapan tüm polislerin çelik yelek giymesi istendi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, görev yapan tüm ekipleri, terörist saldırılara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle polis merkezlerinde ve kritik yerlerde nöbet tutan polisler ile kontrol noktalarındaki ekiplere 'can güvenliğinizi önde tutarak, gerekli tedbirler alınmak suretiyle uzun namlulu silahlarınızla ve çelik yeleklerinizle, olay mahalline gidin ve olaylara dikkatli müdahale edin' emri verildi. Polislere, gece nöbetlerinde çevreden geçen kişi ve araçlara karşı da daha duyarlı ve daha dikkatli olmaları söylendi. Gece saatlerinde yapılan ihbarlara ise mutlaka iki üç ekip halinde gidilmesi gerektiği talimatı verildi.