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İstanbul Polisi okul denetimlerini sürdürüyor

24 Eylül 2018 13:01

 

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için okulların çevresinde başlattığı uygulamalara devam ediyor.  Emniyet müdürlüklerine bağlı personelin katılımıyla okullarda ve çevrelerinde bu sabah uygulama gerçekleştirildi. Ataşehir Dilek Sabancı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde de Mobil Okul Timleri (MOT)  gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.Kurallara uymayan ya da eksikleri bulunan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.Şüpheli görülen araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Çocukların ve gençlerin korunması amaçlı yapılan uygulamada şüpheli kişiler üzerinde GBT çalışması yapıldı.

(FOTOĞRAF)

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