-İSTANBUL POLİSİ KUMARA GEÇİT VERMİYOR İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu yılın 8 ayında kumar oynatıldığı gerekçesiyle 143 adrese düzenlediği operasyonda, kumar oynadıkları ya da oynattıkları iddiasıyla 1757 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İstanbul polisi, bu yılın 1 Ocak ile 31 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, çeşitli isimlerle açılan ancak günün belirli saatlerinde kumar oynatıldığı belirlenen 31 dernek, özel olarak kumar oynanmak amacıyla oluşturulan 31 gazino ve 65 kıraathane ile bilgisayar üzerinden kumar oynatıldığı belirlenen 16 mekan olmak üzere 143 adrese operasyon yaptı. Söz konusu operasyonlarda, kumar oynadıkları belirlenen 1650 kişi ile birlikte ''kumar için yer ve imkan sağlamak'' suçundan 93 kişi ve daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen ancak mühür fekki yapılarak tekrar bu mekanları aynı amaçla kullanan 14 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kumar oynadıkları iddiasıyla haklarında ''Kabahatler kanunu'' gereğince para cezası uygulanan 1650 kişi emniyetten serbest bırakılırken, bu kişilere yaklaşık olarak 210 bin TL para cezası kesildi. Kumar oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 93 kişi arasından adli mercilere sevk edilenlerden biri tutuklanarak cezaevine konuldu. -GEÇEN YILIN BİLANÇOSU- İstanbul polisinin geçen yıl düzenlediği operasyonlarda ise 35 dernek, 138 gazino, 7 kafe ve 45 kahvehane ile internet üzerinden kumar oynatıldığı tespit edilen 28 mekan olmak üzere 253 adrese operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 2 bin 742 kişi kumar oynadıkları iddiasıyla gözaltına alınırken, bu kişilere 342 bin 750 TL para cezası kesildi. Yine aynı çalışmalar kapsamında kumar için yer ve imkan sağlamak suçundan 97 kişi yakalanırken, bu kişilerden 3'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine daha önce kumar oynatılması suçundan mühür vurulan mekanların mühür fekki yapılarak tekrar işletmeye başladıkları iddiasıyla 38 kişi yakalanırken, bu kişiler arasında adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklandı.