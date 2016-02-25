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İstanbul polisi alarmda; 'tesettürlü ve bıyıklı' bir erkek şahıs aranıyor

Son zamanlarda bombalı araç ve şahıslar üzerinde teyakkuzda olan İstanbul Emniyeti, denetimleri sıklaştırdı

25 Şubat 2016 15:00

İstanbul'da iddiaya göre, sabah saatlerinde tesettürlü bir erkek şahıs ihbarı alan polis alarma geçti. Polisi arayan ihbarcı, erkek şahsı tesettürü düşünce gördüğünü ve bıyıklı olduğunu söyledi.

Cihan Haber Ajansı'nın (CİHAN) haberine göre; yaklaşık bir saat önce polisi arayan vatandaş, Bağcılar 100. Yıl Mahallesi’nde tesettürlü bir erkek şahıs ihbarında bulundu. Şahsın aynı zamanda bıyıklı ve sırt çantalı olduğu belirtildi. Terör polisleri, Bağcılar Barbaros Caddesi’ne doğru giden şüpheli şahsı arıyor.

Son zamanlarda bombalı araç ve şahıslar üzerinde teyakkuzda olan İstanbul Emniyeti, denetimleri sıklaştırdı.

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