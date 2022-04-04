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Ekonomi

İstanbul Planlama Ajansı: İstanbul'da yaşam maliyeti 1 yılda yüzde 73,63 arttı

Kentte yaşamanın maliyeti, aylık bazda yüzde 11,17 arttı

04 Nisan 2022 20:59

İstanbul Planlama Ajansı Ajansı'nın 2022 Mart ayı fiyat analizlerine göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti, son 1 ayda yüzde 11,17 arttı. Seçilmiş ürünler üzerinden yapılan analize göre maliyet son 1 yılda ise yüzde 73,63 attı.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentteki yaşam maliyetinin röntgenini çekti.

Analizlerde baz alınan bazı ürün kalemlerindeki 1 aylık artış ise şöyle: 

- Toz şeker: Yüzde 27,10 

- Ayçiçek yağı: Yüzde 39,95

- Pirinç: Yüzde 4,43

- Kırmızı et: Yüzde 21,30

- Tavuk eti: Yüzde 28,54

- Motorin: Yüzde 42,57

 

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