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BBC Türkçe

İstanbul Pendik'te üniversite servisinde patlama: En az 6 yaralı

Özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan servis minibüsünde patlama meydana geldi. En az 6 kişi yaralandı.

26 Nisan 2017 19:31

İstanbul'un Pendik ilçesinde, özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan serviste patlama meydana geldi.

Nedeni bilinmeyen patlama sonucu İhlas Haber Ajansı (İHA) 6, Doğan Haber Ajansı (DHA) ise 7 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İHA, patlamanın Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu olan Aydınlı Kavşağı'nda meydana geldiğini aktardı.

Patlama sonrası seyir halindeki minibüste büyük çaplı hasar meydana geldi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, trafik durduruldu.

Polis olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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EnPendikHaber AjansıDoğan Haber AjansıSabiha Gökçen HavalimanıAydınlı Kavşağı

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