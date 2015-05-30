İstanbul Pendik'te banka soygunu

Pendik Kaynarca'da bir banka şubesi, silahlı kişiler tarafından soyuldu. İstanbul'da, Fevzi Çakmak Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde banka şubesine saat 15.30 sıralarında gelen şapkalı ve ameliyat maskeli iki kişi, silah tehdidiyle güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. 2 soyguncu daha sonra vezneye yöneldi. Paraları vermek istemeyen vezne görevlisini bacağından vuran soyguncular kasadaki 10 bin lira ile hızla dışarı çıktı.

Kaçmaya başlayan soyguncular silahlarını cadde üzerinde attıktan sonra halk pazarına girerek izlerini kaybettirdi. Polis ekipleri soyguncuları yakalayabilmek için helikopter destekli operasyon başlattı. Yaralı banka görevlisi ise hastaneye kaldırıldı.