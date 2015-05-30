T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Pendik'te banka soygunu

Bankada çalışan güvenlik görevlisi yaralanırken, soyguncuları yakalamak için operasyon başlatıldı

30 Mayıs 2015 00:36

Pendik Kaynarca'da bir banka şubesi, silahlı kişiler tarafından soyuldu. İstanbul'da, Fevzi Çakmak Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde banka şubesine saat 15.30 sıralarında gelen şapkalı ve ameliyat maskeli iki kişi, silah tehdidiyle güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. 2 soyguncu daha sonra vezneye yöneldi. Paraları vermek istemeyen vezne görevlisini bacağından vuran soyguncular kasadaki 10 bin lira ile hızla dışarı çıktı.

Kaçmaya başlayan soyguncular silahlarını cadde üzerinde attıktan sonra halk pazarına girerek izlerini kaybettirdi. Polis ekipleri soyguncuları yakalayabilmek için helikopter destekli operasyon başlattı. Yaralı banka görevlisi ise hastaneye kaldırıldı.

ETİKETLER

istanbulpendiksoygun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24