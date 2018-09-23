İstanbul Patriği Bartholomeos: Tehditlerden korkmuyoruz, Ukrayna bağımsız olacak

Ukrayna Ortdoks Kilisesi'nin bağlı olduğu Rusya Patrikliği'nden ayrılarak bağımsızlığını (otosefali) istemesi, İstanbul Ortodoks Kilisesi ile Moskova Kilisesi'ni karşı karşıya getirdi. İlişkileri kopartma kararı alan Moskova Patrikliği’ne İstanbul Patrikliği’nden cevap geldi. Bugün (23 Eylül 2018) Ortaköy’deki Aziz Fokas Kilisesi’nde pazar ayinine katılan Ekümenik Patrik I. Bartholomeos konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Patrik Bartholomeos, “Tehditlerden korkmuyoruz, Ukrayna bağımsız olacak” dedi.

Patrik Bartholomeos, ayinde bulunan Çek ortodokslara atıfta bulunarak, “Biliyorsunuz ki Çekoslavakya bağımsız bir kilisedir. Yakın zamanda Ukrayna’da bağımsız olacaktır” ifadesini kullandı.

“Bağımsızlık Ukrayna’nın hakkıdır” diyen Patrik Bartholomeos, bu hakkı verilmesinin yalnızca İstanbul Patrikliği’ne ait olduğunu belirterek, “Nasıl öteki kiliselere verildiyse, Ukrayna’ya yalnızca biz verebiliriz. Bu İstanbul’daki patrikhanemizin hakkıdır” diye konuştu.

“Bizi tehditler korkutmaz, patrikhanemiz ne tehdit eder ne tehdit edilebilir” diyen Patrik Bartholomeos, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ekümenik sinodların ortodoks dünyasında birinci mertebede olan patrikhanemize verilen haklarla yolumuza devam edeceğiz. Bu haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve bunları uygulamaya koyacağız. Şu anda konumuz olan Ukrayna için de uygulayacağız ve başka ihtiyaç olan yerlere.”

Ayine katılanlar arasında Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman ve Yunanistan konsolosu da yer aldı.

İlişkileri kopartmak ne anlama geliyor?

Ayin esnasında Ortodoks kilisesi patrikleri ve 14 müstakil kilisesin başkanlarının isimleri anılırken, Rusya Patrikliği ilişkileri kopartma kararı alarak İstanbul Patriği Bartholomeos’un ismini anmama kararı aldı. Bununla birlikte İstanbul Patrikliği’ne bağlı olan kiliselerin metropolitleriyle Rusya’ya bağlı kiliselerin metropolitleri beraber ayin yapamayacak.

Buna rağmen İstanbul Patrikhanesi ise Moskova Patriği Kirilos’un isimi ayinlerde anmaya devam ediyor.

Otosefali nedir?

Otosefal Ortodoksluk'ta kendilerine âit bir baş tarafından yönetilen ve kendi kendilerine başpiskopos/metropolit tâyin eden Ortodoks kiliselerine ve Doğu Ortodoks Kilisesi'ne verilen addır. Ortodoks kiliselerin çoğu bu gruba dâhildir.

Otosefal kiliseler bağımsız ve otonomdurlar, yâni tamâmen hürdürler. Başka bir patriğin, metropolitin, başpiskoposun veyâ başka bir ülkenin sinodunun emri altında olmadıkları gibi başlarını kendileri belirlerler. 14 otosefali kilisesi içişlerinde bağımsızken, tüm ortodoksluğu ilgilendiren konularda hiyerarşiye tâbi. Hiyerarşinin en üstünde ise İstanbul Patrikliği yer alıyor.