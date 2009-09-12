İstanbul Park da dere yatağında!

Uluslararası alanda en büyük organizasyonlardan biri olan Formula-1 yarışlarının gerçekleştiği İstanbul Park'ın da dere yatağına inşa edildiği anlaşıldı.



Akşam gazetesinin haberine göre, İSKİ verileri, İstanbul'da 473 kilometre 442 metre uzunluğunda 67 dere var. Derelerin yaklaşık 100 kilometrelik kısmı yerleşim birimlerinden geçiyor.

Uydu teknolojisi devrede

Derelerin ıslah çalışmasını yapan İSKİ, 2005'te Ikonos uydusundan yeryüzü fotoğrafları çeken INTA SpaceTurk Şirketi ile bir anlaşma yaptı. İstanbul'a su temin edilen içme suyu havzalarının korunması ve havzalarda kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla başlatılan projede, INTA Spaceturk, su havzalarının uydulardan 1 metre ve 50 santimetre çözünürlükte fotoğrafları çekti. 2005 ila 2008 arasındaki üç yıl boyunca, 8 bin 760 kilometrekarelik alanın uydu görüntüsü alındı.





Projede İstanbul'a su sağlayan Alibey, Darlık, Elmalı, Büyükçekmece, Sazlıdere, Ömerli ve Terkos havzaları 3 aylık periyotlarla görüntülendi ve havzalarda da değişim belirleme analizleri yapıldı. Bütün havzalar koruma kuşağında. Ömerli Su Havzası'nda, Formula 1 pistinin yapıldığı Köy Deresi yatağı ise mutlak koruma alanında.

Mimarlar ve Mühendisler Odası'ndan mimar Mücalla Yapıcı, izin verilen bütün havzaların sel tehlikesi altında olduğunu söyleyip, 'Çünkü toprak betonla kapatılıyor, yağmur suyu derelere birikip su taşkınlarına neden oluyor' diyor.



Dere yatağına F-1 pisti

Ömerli Havzası: 'Uzun-1' dereceli koruma kuşağında. Formula tesisinin bir bölümü ise Köy Deresi yatağında. Dere 'Mutlak' dereceli koruma kuşağında. Sivil toplum kuruluşları, inşaat başlamadan önce pistin Ömerli Barajı Su Toplama Havzası'nda yaratacağı olumsuz nedeniyle İstanbul için tehlikeli olacağını açıklamıştı. Buna rağmen inşaat bitti. F1 organizasyonu nedeniyle değeri artan Ömerli Havzası'na lüks siteler yapıldı.



Ağaçlar kesildi siteler konuldu



ElmalI ve Terkos HavzalarI: Her ikisi de 'Uzun-1' dereceli koruma kuşağında. Elmalı'da yapılan lüks siteler Köprü Deresi'ne 100 metre mesafede. Terkos'taki siteler ise Yer Deresi'ne 100 metre mesafede. Her iki havzadaki hızlı yapılaşma uydu fotoğraflarıyla tespit edildi.