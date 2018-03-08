T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık oldu

Çağatay KENARLI-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'nın yeni başkanı Göksel Ovacık oldu

08 Mart 2018 00:08

Çağatay KENARLI-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası\'nın yeni başkanı Göksel Ovacık oldu.
İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası\'nın 18. Olağan Genel Kurul toplantısı, bugün Topkapı\'da yapıldı. Başkanlık için aday olan Cumali Acar 72, İsmail Yüksel 214 oy alırken, Göksel Ovacık 314 oy ile seçimi kazandı.
Ovacık, “Üyelerimiz değişimden yana oy kullandı, büyük bir sorumluluk içinde, güvene layık olmaya çalışacağız, herkese desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.\" dedi.

(FOTOĞRAF)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIÖzgür Deniz KAYAİSTANBULDHAİSTANBUL OtobüsHalk Otobüsü SahipleriEsnaf OdasıGöksel OvacıkOtobüsOlağan Genel KurulTopkapıBaşkanlıkCumali AcarYükselOvacıkFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24