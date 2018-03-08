İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık oldu

Çağatay KENARLI-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası\'nın yeni başkanı Göksel Ovacık oldu.

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası\'nın 18. Olağan Genel Kurul toplantısı, bugün Topkapı\'da yapıldı. Başkanlık için aday olan Cumali Acar 72, İsmail Yüksel 214 oy alırken, Göksel Ovacık 314 oy ile seçimi kazandı.

Ovacık, “Üyelerimiz değişimden yana oy kullandı, büyük bir sorumluluk içinde, güvene layık olmaya çalışacağız, herkese desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.\" dedi.

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