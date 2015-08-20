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İstanbul otogarında sopalı bıçaklı müşteri kapma kavgası; 4 yaralı

Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda 100 kadar taksicinin müşteri kavgasını polis havaya ateş açarak dağıttı

20 Ağustos 2015 14:57

Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda 100 kadar taksici, müşteri yüzünden kavga etti. Siirtli ve Batmanlı grupların bıçaklı sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden Çevik Kuvvet ekipleri, havaya ateş açarak kavganın daha da büyümesine engel oldu. Bazı kişiler gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinan Bilgili’nin DHA’da yer alan haberine göre, Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda taksiciler arasında müşteri kapma tartışması çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis yetersiz kalınca çevik kuvvet devreye girdi.

Olay saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Otogarda taksiciler arasında müşteri alma tartışması çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı-sopalı kavgaya dönüştü.

 

4 kişi yaralandı

 

Otogarda bulunan esnaflarda kavgaya karışınca polis ekipleri yetersiz kaldı. Zaman zaman havaya ateş ederek grubu ayırmaya çalışan polis başarısız olunca takviye ekipler istedi. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri araya girerek kavgayı bitirdi. Kavgada 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Otogarda 4 Temmuz'da yaşanan kavgada da yıkamacılarla otobüslere ikramda bulunan işyerlerinin çalışanları; otomobil parketme yüzünden birbirine girmiş, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı.

 

Kavga anı kamerada

 

Yaşanan kavga otogarda bulunan vatandaşlar tarafından da görüntülendi. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavgada birbirlerine sopa ve taşlarla saldırıyor. Hızlarını alamayan bazı saldırganlar ellerine geçen ne varsa karşı tarafa atıyor. Araya giren polis kavgaya önlemede yetersiz kalıyor. Zaman zaman silah sesleri yükseliyor.

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