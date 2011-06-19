-İSTANBUL OTOGARI'NA İŞLETMECİSİ TALİP İSTANBUL (A.A) - 19.06.2011 - Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İstanbul Otogarının arazi satış ihalesinin yapılması durumunda, şu andaki işletmecisi olan ve Metro Turizm'in yüzde 52 civarında payının bulunduğu Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ, 200 milyon dolar civarında teklif vermeyi planlıyor. Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı Danışmanı Necmi Hatipoğlu, İstanbul Otogarı'nın 2019 yılına kadar şirket tarafından yap-işlet-devret modeliyle alınan ihale kapsamında işletileceğini, dolayısıyla şirketin 8 yıl daha işletme hakkının bulunduğunu belirtti. Otogarın bulunduğu alanın ''rant ve şerefiye'' bakımından çok geliştiğine dikkati çeken Hatipoğlu, otogarın etrafında çok sayıda konut projeleri ve alışveriş merkezleri yapıldığını, dolayısıyla otogarın şehir içinde kaldığını ve çok kıymetli arazi haline geldiğini söyledi. Şirket olarak otogarın işletmesini devam ettirme ve mülk sahibi olma arzuları bulunduğunu ifade eden Necmi Hatipoğlu, şöyle konuştu: ''Bizim 8 yıllık avantajımız var. İhaleye 3 firma girse ve başka şirket ihaleyi alsa bile, bizim 8 yıllık kullanım hakkı olan bedeli ödemesi gerekecek ki bu çok büyük paralara tekabül ediyor. Bu durumda bizim avantajımız olduğunu söyleyebilirim. Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ olarak biz buranın mülkünü satın almak üzere çalışmalara başladık. Bu duyumu aldık. Belediye yetkilileriyle de görüştük. Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. İhale süreci henüz açıklanmadı. Hangi tarihte ne zaman yapılacağı, hangi muhammen bedellerle yapılacağı belli değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yıl sonunu bulmadan ihale sürecini başlatır diye tahmin ediyoruz. Biz her şeyimizle hazırız. Avrasya'nın başka artıları da var. Burayı alıp otogar olarak da devam ettirebilir. Bizim aynı zamanda AV yapan yapımız var. Sadece otogar işleten değil yatırımcı bir firmayız. Şirketin 168 ortağı var. Türkiye'de otobüsçülükte faaliyet gösteren neredeyse bütün firmaların hisseleri var. Hava alanlarında TAV neyse otogar işletmeciliğinde de Avrasya odur. Türkiye genelinde Kayseri, Samsun, Havza, Çarşamba, Erzincan ve Çanakkale'nin de aralarında bulunduğu 9 otogarı işletiyoruz.'' İhaleyi almaları halinde önceliklerinin otogar işletmeciliği olacağını vurgulayan Hatipoğlu, ''Zaman ne gösterir bilemiyorum ama gelecekte (konut ve alışveriş merkezi projeleri) olabilir. Ancak bunların yapılabilmesi için otogar alanı olarak belediyenin yer tahsis etmesi lazım. İstanbul'da özellikle bayramlarda, asker sevkıyatlarında, yılbaşı günlerinde çevre bağlantı yollarından dolayı korkunç yığılma oluyor. Gelecekte daha rasyonel bir yatırım gündeme gelir ve başka bir yere otogar alanı yapılması söz konusu olursa o işe de talip oluruz'' diye konuştu. -''ULAŞTIRMA VERGİ DAİRESİNDE 2. SIRADAYIZ''- Hatipoğlu, ihaleyi almaları halinde ağırlıklı olarak öz kaynaklarını kullanabileceklerini vurgulayarak, ''Şirketimiz Ulaştırma Vergi Dairesinde 2. sıradayız. Oldukça güçlü bir mali yapımız var. Kazançlarımızla temettü olarak dağıtmak yerine, yasal zorunluluğumuzu yerine getiriyoruz. Artan bütün paramızı yatırıma yönlendiriyoruz. Gayrimenkul, arsa yatırımları, turistik tesis ve otel yatırımları yapıyoruz. Dolayısıyla kaynak sıkıntımızın olacağını zannetmiyorum'' dedi. Otogarın artık güvenlikli bir alan haline geldiğini belirten Hatipoğlu, ''Kaldı ki otogar çok da amacına uygun yapılmış bir yapı değil. Dere yatağının üzerine inşa edilmiş. Bu, büyük bir handikap. Geçen sene su bastı. Biz bunlara rağmen emniyet güçleriyle işbirliği halinde burayı çok güvenli hale getirdik. Burası kendi malımız olduğu zaman yeni, farklı, değişik yatırımlar da yapabiliriz'' şeklinde konuştu. Otogarın bulunduğu arazinin satış ihalesinde Avrasya Terminal A.Ş'nin 200 milyon dolar civarında teklif vermeyi planladığı bildirildi. -140 MİLYON DOLARA MAL OLMUŞTU- Avrasya Terminal'in web sitesinde yer alan bilgilere göre; günlük 15 bin otobüs giriş-çıkış kapasitesine sahip, günlük otobüs çıkış sayısının 1.650 olduğu ve her gün ortalama 90 bin yolcunun geliş-gidişine ev sahipliği yaptığı otogarda günde 53 bin adet bilet satışı gerçekleştiriliyor. Sezon zamanlarında günde 2.500 civarında otobüs çıkışının yapıldığı, taban alanı 110 dönüm, toplam tahsis edilen alanı 242 dönüm ve kullanım alanı 290 dönüm olan İstanbul Otogarında günde 2 milyon lira civarında iş hacmi oluşuyor. 1960'larda otobüsçülüğün kalbi Sirkeci ve Laleli'de atarken, 1970 yılından itibaren Anadolu, Trakya ve uluslararası otobüs terminalleri Topkapı'da dağınık olarak hizmet vermeye başladı. 1970 yılında otobüsçüler Cemal Ulusoy başkanlığında bir araya gelerek Türkiye Otobüsçüler Cemiyetini kurarken, cemiyet ilerleyen tarihlerde Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği (UATOD) adını aldı. 1 Haziran 1987 yılında UATOD üyeleri Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş'yi kurdu. Aynı yılın Aralık ayında UATOD olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bir anlaşma imzalanarak ''yap, işlet, devret'' modeliyle Bayrampaşa'da bulunan İstanbul Otogarının yapılıp 25 yıllığına işletilmesi kararlaştırıldı. Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ tarafından işletilen İstanbul Otogarı, 5 Mayıs 1994 yılında hizmete açıldı. Bayrampaşa ilçesi sınırları içinde yer alan İstanbul Otogarı, 140 milyon dolara mal oldu.