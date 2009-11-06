İstanbul Otogar, Suriye'nin terminalini yapacak

Suriye ile vizesiz geçişin ardından yeni projeler hız kazandı. Halep'te farklı noktalarda dağınık olarak yer alan karayolu taşımacılığını tek bir çatı altında toplamak hedefiyle geliştirilen "Aleppo Gate Projesi" için Türkiye ile imzalar atıldı.



Projenin mimarı dünyanın birçok ülkesinde yap-işlet-devret modeli ile havalimanı inşaa eden TAV'ı örnek alarak yurtdışına açılma kararı alan İstanbul Otogar İşletmeleri AŞ oldu.



Halep'te 300 bin metrekarelik bir alanda inşaa edilecek olan ve içerisinde alışveriş merkezi, otel ve otogarın bulunacağı Aleppo Gate Projesi, Büyük İstanbul Otogar İşletmeleri AŞ (BİOİAŞ) ve Suriye Holding tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapılacak. Esenler'deki İstanbul Otogarı olmak üzere 5 terminalin işletmesini yapan ve Halep'teki bu otogarın işletmesine de ortak olan BİOİAŞ, projenin tamamını 3 yıl içinde bitirecek.



İmza töreninde projeyi tanıtan BİOİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yalamanoğlu, bu iş için 40 milyon dolarlık bir sermaye ile yola çıktıklarını söyledi. Ancak projenin yapımı aşamasında bu rakamın artabileceğini ifade eden Yalamanoğlu, otogar işletmelerindeki deneyimlerinden faydalanmak isteyen Suriye Holding tarafından aldıkları ortaklık teklifini kabul ederek bu işe girdiklerini kaydetti. Yalamanoğlu, "Bu bizim için çok önemli bir proje. Çünkü ilk defa yurtdışında bir otogar yapmak, projelendirmek ve 35 yıl işletmek bizi çok heyecanlandırıyor. Bu bir evliliğin başlangıcı" dedi.



Proje 3 yılda tamam



Proje kapsamında ilk olarak otogarın yapılacağını ve maksimum 1 yılda tamamlanacağını belirten Yalmanoğlu "Projenin tamamını en geç 3 yılda bitireceğiz" diye konuştu. Suriye Holding Başkanı Saadallah Kurdi ise BİOAŞ ile böyle bir anlaşmaya gitmelerindeki amacın Halep'te yapılacak merkezin profesyonel bir ekibin yardımıyla gerçekleşmesini sağlamak olduğunu söyledi. Bu amaçla BİOİAŞ ile bir anlaşma yaptıklarını ve 35 yıl süreyle Halep'teki merkezin hem yapım aşamasında hem de işletmesinde kendilerine yardım edeceklerini kaydeden Kurdi, ayrıca yine ortak bir taşımacılık şirketi kurma hedefleri olduğunu da kaydetti.



Esenler Otogarı taşınacak



Şehirlerarası yolcu taşımacılığının merkezi Esenler Otogarı taşınıyor. Günde 100 bin kişinin geçiş noktası olan Esenler Otogarı'nın karmaşık ve düzensiz yapısı nedeniyle yer arayışına giren BİOİAŞ yeni otogar için E-6 yolu üzerinde arazi arıyor. BİOİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yalamanoğlu, yeni otogar için E-6'dan Fatih köprüsüne kadar ve Çekmeköy bölgelerinde 250 dönüm bir arazi aradıklarını söyledi.

