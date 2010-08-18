-İSTANBUL OTELLERİ KRİZE DAYANIKLI ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Deloitte'un ''Konaklama e-Vizyon'' bülteninde, krizden çıkma mücadelesi veren otellerin oda gelirleri itibarıyla yapılan 2009 sıralamasında İstanbul, olumsuz koşullardan en az etkilenen şehir olarak öne çıktı. Avrupa'da oda başına gelir kaybı 2009'da yüzde 16,7 olarak gerçekleşirken, İstanbul otellerinin oda başı gelir kaybı yüzde 3,5 oldu. Deloitte, tarafından hazırlanan ve Avrupa genelinde turizm sektörünün genel değerlendirmesini içeren Konaklama e-Vizyon'un ilk sayısı yayımlandı. Eğlence ve iş amaçlı seyahatlerin azalmasıyla birlikte Avrupa otellerinin, son 2 yılda gerek oda doluluğu, gerekse oda gelirlerinde ciddi bir azalma yaşadığına işaret edilen bültene göre, 2008-2009 yıllarında turizm yatırımcısını endişelendiren gelişmeler, sektörle ilgili toplam 588 projenin iptaline neden olurken, 94 bin 706 odanın otelcilik sektörüne kazandırılmasına engel oldu. 2010'un, konaklama sektöründe iyileşmenin başladığı bir yıl olacağı ifade edilen bültende, kriz öncesi konaklama tesisi oda gelirlerinde ciddi bir atak yapan İstanbul'un, geçen yıl diğer Avrupa kentlerine oranla olumsuz şartlardan daha az etkilendiği vurgulandı. -İSTANBUL'UN ORTALAMA ODA GELİRİ 197 LİRA- Deloitte'un geçen yıl gerçekleştirdiği araştırmada İstanbul, 2008'de oda başına ortalama konaklama gelirini dolar bazında yüzde 23,5 oranında artırmış ve Avrupa'da konaklama gelirini en hızlı artıran kent olmuştu. 2009 yılında ise oda başına gelirde yüzde 3,5'luk bir kayıp yaşayan İstanbul'un ortalama oda geliri 197 lira seviyesinde gerçekleşti. Sıralamada İstanbul'dan hemen sonra gelen Londra ve Edinburg kentlerinin oda gelir kayıpları yüzde 3,9 düzeyinde oldu. Bu kentler dışında listeye giren tüm Avrupa kentlerinde oda başına gelir düşüşü, yüksek çift haneli rakamlar olarak gerçekleşti. Atina, Düsseldorf, Madrid ve Moskova gibi geçen yılların yüksek performanslı kentlerinde oda başına gelirde yüzde 25'den fazla düşüşler gözlendi. İstanbul otelleri, 2009'u yüzde 64 doluluk oranıyla tamamlarken, bir önceki yıla göre dolulukta yüzde 8,3'lük gerileme yaşadı. İstanbul 2009 için ortalama 309 lira olarak hesaplanan oda fiyatında ise yılı yüzde 5,2 oranında artışla kapadı. -TÜKETİCİ, SEYAHAT HARCAMALARI İÇİN DAHA GÜVENLİ HİSSEDİYOR- 2010 yılında 4-5 ülke haricinde büyümelerin pozitif gerçekleşmesinin beklendiği anımsatılan bültene göre, bu gelişme ile birlikte otelcilik ve turizm sektörünün yükselişe geçmesi, uzmanlar tarafından olağan bir gelişme olarak değerlendiriliyor. 2009 itibarıyla avro bazında oda konaklama gelirlerindeki düşüş, yüzde 16,7 oranında gerçekleşerek ortalama oda geliri 58 avro oldu. Kuzey ve Güney Amerika bağlamında oda gelirinde azalış aynı dönem itibarıyla yüzde 14 olarak gerçekleşirken, ortalama oda fiyatlarındaki düşüş sektörün karlılığını hemen her yerde ciddi olarak etkiledi. Avrupa'daki tesisler, oda fiyatlarını 12 avro düşürerek, odalarını 94 avro seviyelerinden pazarlarken, genel doluluk oranı ise yüzde 6,2 düşüş ile yüzde 61,1 düzeyinde gerçekleşti. Avronun dolar ve sterlin karşısındaki üstünlüğü, geçen yıl tüketici tercihlerini de önemli boyutta etkilerken, Euro bölgesindeki tesis doluluk oranlarında ortalama yüzde 7 azalma yaşandı. Euro bölgesi harici Avrupa ülkelerinde konaklama sektörü, yüzde 5,7'lik gerileme ile yüzde 62,7 oranında doluluk yaşadı. Avrupa için yapılan araştırmalar, 2009 kasım ayından itibaren otelcilerin oda fiyatlarını yukarı doğru düzenlemeye başladıklarını gösterirken, 2010 sonu itibarıyla oda başına gelirlerde yüzde 12,8'lik artış bekleniyor.