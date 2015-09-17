İstanbul otogarında Suriyelilere bilet satışını devlet mi engelliyor?

Avrupa ülkelerine gitme umuduyla Edirne’ye yürüyerek gelen yaklaşık 2 bin Suriyeli göçmen, jandarma ve polis ekiplerince durduruldu. İstanbul otogarında göçmenlerin otobüs bileti alamamasının nedeni ise Devlet yetkililerinin firmalara "Suriyelilere bilet satmayın" uyarısı olduğu iddia edildi.

Avrupa ülkelerinin Suriyeli sığınmacıları kabul edeceği yönündeki asılsız haberler üzerine Türkiye’nin çeşitli yerlerinden Yunanistan’a gitmek için birkaç gündür Suriyeliler Edirne’ye gelmek için yoğun çaba gösteriyor.

İstanbul otogarında Suriyeli sığınmacılara bilet satışı yapılmaması üzerine birçok kişi taksi tutarak ya da TEM otoyolu üzerinden yürüyerek Edirne’ye gitmeye çalışıyor.

Gişelerde toplandılar

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, gün boyu süren yürüyüşün ardından gece karanlığında da çok sayıda kişi otoyol kenarından süratle geçen araçlara aldırış etmeden Edirne’ye doğru yürüyorlar. Araçtan inip fotoğraflarını çektiğimiz gruptan yaşları 20 ila 23 arasında değişen gençlerden biri yanımıza gelerek uzun süredir yürüdüklerini ve kendilerini Edirne’ye götürüp götüremeyeceğimizi sordu. Kendilerine bunun yasak olduğunu ve ileride jandarmanın çevirme yapabileceği uyarısında bulunduktan sonra Edirne’deki diğer göçmenlerin yanına gitmek için gözümüzü de yoldan ayırmayarak, yola devam ediyoruz. Edirne girişindeki gişelere geldiğimizde ise yolda jandarmanın ve polislerin Suriyeli sığınmacıları bir kenara toplayarak kent girişine izin vermedikerini gördük. Küçük çocuklar, yaşlı kadınlar, hastalar otoyol kenarındaki ağaçlık alanda bekleyerek yurtdışına çıkma hayallerinin peşinde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bu sırada dini bir sivil toplum örgütü olan kuruluş tarafından sığınmacılara sıcak çorba getirilerek dağıtılıyor. Gecenin ayazında hem karınlarını doyuran hem de ısınmaya çalışan sığınmacılar, savaştan sonra kapılarını açan Türkiye’ye teşekkürlerini belirtiyorlar.

Geri gönderilecekler

Sivil kıyafetli ve üzerinde jandarma yeleği olan bir yetkiliye Suriyeli sığınmacıları sorduğumuzda “Edirne’ye geçişlerine kesinlikle izin verilmeyecek. Bizlere ‘Bizi Almanya çağırdı bırakın gidelim’ diyorlar. Onlara durumu anlatıyoruz ama hâlâ gidebilme umutlarını koruyorlar. Saf insanların duyguları ile oynarak bazı kişiler onları buraya yönlendiriyor. Biz aracılarla önce onları ikna etmeye çalışıyoruz. Yoksa buradan Göç Merkezi birimine götürülerek onrada ilk kimlik bilgileri tespit edildikten sonra geldikleri şehire geri gönderilecekler” diye durumu özetledi.

Büyük İstanbul Otogarı’nda kendilerine otobüs bileti satılmayan Suriyeliler insanlık dramı ile karşı karşıya. Geceyi sokakta, otogarın bitişiğindeki cami ve avlusunda geçiren Suriyeliler, temel insani ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çekiyor. Sığınmacıların bulunduğu alanın etrafı polis bariyerleri ile kapatılırken, alandakiler “Gitmek istiyoruz” sloganları atıyor. Alana gelen İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri “Buradan gitseniz bile diğer ülkeler sizi almayacak, kamplara geri dönün” uyarıları yapıyor, ailelerle görüşüyor.

‘Ölmek istemiyoruz’

Cami avlusunda bekleyişini sürdüren Recep Hachalil, 8 yaşındaki oğlunu göstererek “Oğlumun mesanesi doğuştan problemli, böbreklerinde de sıkıntı var. Suriye’de 3 kez ameliyat oldu. Bunun tedavisi Avrupa’da yapılıyor. Ne olur bize yardım edin. Hergün yüzlerce Suriyeli, deniz yolu ile Avrupa’ya gitmek istediği için ölüyor, boğularak ölmek istemiyoruz” diye gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatıyor. 15 yaşındaki Suriyeli Nurşen ise babasının, ağabeyinin ve eniştesinin deniz yoluyla Almanya’ya gittiğini belirterek “İki kez Edirne’ye gittik ve ama geri gönderildik. Babamın yanına gitmek istiyorum” derken; meme kanseri olan 30 yaşındaki karısını gösteren Mohammed Ali Allbaya da “Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diyor.

Cezası 570 lira

Edirne’ye yolcu taşıyan otobüs firmaları ile görüştüğümüzde Edirne Valiliği’nden gelen yazıyı bize gösteriliyor. Firma yetkilileri, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine aykırı davranmaları halinde “insan kaçakçılığı” iddiasıyla işlemler yapıldığı söylüyorlar. Bir otobüs firmasının yetkilisi, “Geçen hafta Suriyeli taşıdığımız için 570 lira ceza kesildi. Bir kişi de taşısanız, 10 kişi de taşısanız ceza kesiliyor. Ceza miktarı artabiliyor” diyor. Bir başka firma yetkilisi 220 liradan 5 bin liraya varan cezalar kesildiğini, hatta 5 otobüslerinin bu nedenle bağlandığını anlatıyor ve ekliyor: “Bu yapılanlar aslında Taşıma Kanunu’na aykırı. Burada yapılanlar AB yasalarına da aykırı. Dolaşım özgürlüğü bu şekilde engellenemez. Suriyeliler yalnız Edirne değil, hiçbir yere taşınmıyor. Bazı firmalar ise diğer yolcuların ‘kokuyorlar’ gibi şikâ yetleri nedeniyle birkaç aydır bilet satmıyor. Araçlar bağlandığında, araç bedeli kadar teminat göstermeniz gerekiyor ve öyle aracınızı alabiliyorsunuz. Bunların maliyeti çok yüksek. Hükümetin yanlış politikalarını bizler çekiyoruz.”

500 Suriyeli geri döndü

İstanbul Valiliği otogarda bekleyişini sürdüren Suriyeli sığınmacıların durumuyla ilgili yaptığı açıklamada ise Avrupa ülkelerinin göçmen kabul edeceği yönünde basın yayın organları ile özellikle sosyal medya üzerinde yayılan asılsız söylentilere inanan yaklaşık bin 200 Suriyeli göçmenin Kapıkule Sınır Kapısına gitmek üzere Esenler’e geldiği ve bunların asılsız olduğunun anlatılması üzerine 500 Suriyeli göçmenin geri döndüğü belirtildi.