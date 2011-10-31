-İstanbul ormanlarını koruyor İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - İstanbul ormanlarında son 10 yılda çıkan yangın sayısı yüzde 30 artarken, yanan alan miktarı yüzde 53 azaldı. İstanbul Orman Bölge Müdürü İbrahim Çiftçi, şehirleşme ve sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde, doğal güzelliklerin ve özellikle de ormanlık alanların korunmasının gün geçtikçe önemi artan bir konu olduğunu belirtti. Tabii kaynakların başında yer alan ormanların da bu anlayış çerçevesinde koruma-kullanma dengesi gözetilerek işletildiğini ve vatandaşların hizmetine sunulduğun dile getiren Çiftçi, ''Buradan baktığımızda ben İstanbul'da yaşayan vatandaşımızı şanslı buluyorum. Çünkü ilimiz orman varlığı bakımından zengin sayılabilecek bir durumdadır. İlimizin genel alanı 534 bin 815 hektar olup, ormanlık alanı 259 bin 669 hektardır. Bu da yüzde 49'a tekabül etmektedir. Ülkemizde bu oran yüzde 27, dünya da ise yüzde 30'dur'' dedi. Ormanların en büyük düşmanının orman yangınları olduğunu hatırlatan Çiftçi, teşkilatlarının yangınla mücadeleyi çok önemsediğini ifade etti. Çiftçi, şunları söyledi: ''Yangınlarda başarıya giden yol erken müdahaleden geçmektedir. Yangın mahalline ne kadar erken varırsanız, yangını o kadar erken söndürmüş olursunuz. İstanbul'da bu yıl çıkan 160 yangında 58 hektar saha yanmıştır. Tüm yangınlara erken müdahale edilmiş ve büyümeden söndürülmüştür. İstanbul'un 10 yıllık yangın ortalamasına baktığımızda ortalama yangın adedi 124, buna karşılık yanan alan 118 hektar olmuştur. Yanan alanların tamamı ağaçlandırılmıştır. Son on yılın ortalamasına baktığımızda çıkan yangın sayısında yüzde 30 artış olmasına rağmen, yangınlara zamanında müdahale edilmesi sonucunda çıkan yangınlarda zarar gören alanlarda yüzde 53 azalma olmuştur.'' İstanbul'da orman yangınlarının sıklıkla çıktığı noktaların kontrolsüz piknik yapılan alanlar olduğuna dikkati çeken Çiftçi, kontrollü piknik alanlarında gerekli önlemler alındığından yangın çıkma olasılığının daha az olduğunu kaydetti.