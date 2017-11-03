İstanbul Modern Sinema: 'Biz de Varız' başladı

İstanbul Modern Sinema tarafından Türkiye sinemasında içerik ve form adına yeni bakışlar sunan filmlerin bir araya getirildiği 'Biz de Varız' programı başladı.Festival havasında geçen gösterimler 2-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek

Gösterimlere filmlerin yönetmen ve oyuncularının da katılımıyla festival havasında geçen programın bu yılki seçkisinde dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan Ceylan Özgün Özçelik’in Kaygı’sı ve bu yılki Venedik Film Festivali’nde Geleceğin Aslanı Ödülü’ne aday gösterilen Emre Yeksan’ın Körfez’i gibi ilk uzun metrajların yanı sıra dokuzuncu filmi Koca Dünya ile Türkiye sinemasının 'auteur’lerinden Reha Erdem, gibi ustalar da konuk olacak.

Programın yenilikçi filmlerinden biri ise Ankara Film Festivali’nden “En İyi Film” ödülüyle dönen, Ali Kemal Çınar’ın çok düşük bütçeyle Diyarbakır’da çektiği ilk Kürt süperkahraman filmi Genco.

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