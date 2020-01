İstanbul Moda Haftası başladı

Ocak ayında yapılması planlanan ancak Reina saldırısı sonrası iptal edilen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul dün başladı.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar/Kış 2017 sezonu, 20-24 Mart 2017 tarihleri arasında İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Cercle d'Orient binasını kapsayan yeni nesil yaşam merkezi Grand Pera’da gerçekleşiyor. Moda haftasının açılış defilesini Cihan Nacar yaparken, Nacar’ın defilesinde ünlü manken Tülin Şahin baş manken olarak yürüdü.

Önceki yıllarda çeşitli ülkelerden alım heyetlerini ağırlayan organizasyonun bu yılki ilk etkinliğine hiçbir alım heyetinin gelmeyecek olması dikkat çekti. Buna karşın, Ortadoğu, Avrupa, Afrika, Rusya bölgesinden çeşitli ziyaretçiler organizasyonu takip edecek. 2009 yılında başlayan İstanbul Moda Haftası etkinliklerinin Mercedes-Benz ile 9’uncusu, toplamda ise 16’ncısı yapılıyor. Son birkaç organizasyon Zorlu Center’da yapılmıştı, şimdi ise etkinliğe Beyoğlu’nda yenilenen tarihi Emek Sineması ve Cercle d’Orient binasının de yer aldığı Grand Pera evsahipliği yapıyor.

Moda dünyasının tüm önemli aktörleri tarafından heyecanla beklenen etkinlik, Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonlarının sunumu dışında, marka ve tasarımcıların satış etkinliklerinden modayı farklı boyutlarıyla konu alan film gösterimlerine zengin bir programla dokuzuncu sezonunu karşılıyor.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar arasında BASHAQUES', BRAND WHO, BURÇE BEKREK, CAN YUNUS ÇETİNKAYA, CEREN OCAK, CIGDEM AKIN, CİHAN NACAR, GÜLÇİN ÇENGEL, MEHTAP ELAİDİ, Mercedes-Benz Presents DB BERDAN, MERT ERKAN, MURAT AYTULUM, NEW GEN , NİHAN PEKER, NİYAZİ ERDOĞAN ,ÖZLEM SÜER, SUDİ ETUZ , T.A.G.G., TUBA ERGİN ve TUVANAM yer alıyor.

Seçili marka ve tasarımcılar, pop-up mağazalarla moda haftasından başlayarak bir ay boyunca Grand Pera bünyesinde son tüketici ile buluşma fırsatı yakalayacaklar. "Fashion in Motion" seçkisi ise, Mercedes- Benz Fashion Week Istanbul küratörlüğünde bir araya getirilen moda filmlerini etkinlik davetlileriyle buluşturacak. Ayrıntılı bilgi için: http://mbfwistanbul.com/