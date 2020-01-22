İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, tam kadro Ensar Vakfı'nın organizasyonuna katıldı

Yargının kararlarına rağmen Ensar Vakfı ile birçok konuda protokol imzalayan Milli Eğitim Bakanlığı, vakfın, “Sana Emanet” isimli bilgi yarışmasının tanıtım toplantısında hazır bulundu. Ensar Vakfı’nın İstanbul’daki bir otelde gerçekleştirdiği tanıtım toplantısına, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın yanı sıra il milli eğitim şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri de katıldı.

Oktay Evsen'in BirGün'de yer alan haberine göre Ensar Vakfı, MEB ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ortaklığı ile ortaokullarda düzenlenecek Sana Emanet isimli bilgi yarışmasının tanıtım toplantısında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yarışmanın yalnızca imam hatip ortaokullarını değil, tüm ortaokulları bir bütün olarak ele aldığını anlattı.

Ensar Vakfı’nca organize edilen tanıtım toplantısında, vakfın genel kurul üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı. Erdoğan, Ensar Vakfı ile İlim Yayma Vakfı’nın çalışmalarının imam hatiplerle sınırlı olmadığını belirterek, “Tüm okullara yönelik geniş kapsamlı projeler” yapıldığını anlattı.

Tanıtım toplantısında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Ensar’ın yarışmasına yönelik istatistikleri de paylaştı. Yarışmanın, tamamen gönüllülükle uygulandığını iddia eden Yazıcı, 25 ilçedeki 732 okulda düzenleneceğini bildirdi. Yarışma ile 787 bin öğrenciye ulaşılmaya çalışıldığını dile getiren Yazıcı, “Bizi biz yapan ortak değerlerimizi özellikle geride kalan çocuklarımız başta olmak üzere hepsine hissettireceğiz” dedi.