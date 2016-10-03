İstanbul metrosunda seferler normale döndü

Şişhane Metro İstasyonu'nda bir kişinin raylara atladığı iddia edildi. Durdurulan metro seferleri normale döndü. İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İlk gelen bilgiler bunun bir intihar teşebbüsü olduğu, bir kadının kendini metronun önüne attığı yönündeydi.

İBB trafik operatörü Murat Kazanasmaz'a göre görgü tanıkları, kadının dalgınlıkla iki vagon arasına düştüğünü belirtti.

Olayın kaza mı yoksa intihar girişimi mi olduğu henüz netlik kazanmış değil.

Yaralı kadının itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle istasyondan çıkartılarak hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

22 Eylül’de de olmuştu

Taksim Metro İstasyonu’nda 22 Eylül’de de intihar girişimi olmuştu. İtfaiye ekipleri, kişiyi yaralı olarak kurtarmıştı.